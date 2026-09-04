El Gobierno inició el proceso de sanciones contra empresas que operan en Malvinas

El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería para que investigue y sancione a 45 personas humanas y jurídicas que "se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas" en la plataforma continental argentina.

Sea Lion, uno de los proyectos que quedó en la mira del Gobierno.

El Gobierno de Javier Milei ordenó este viernes el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, a partir de una decisión de la Cancillería comunicada luego de la cadena nacional en la que el Presidente ratificó el reclamo argentino de soberanía.

La medida se fundamenta en la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que establece restricciones para las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas sujetas a la legislación argentina.

El alcance de la disposición también contempla a los accionistas de las compañías involucradas y a las empresas que les presten servicios, de acuerdo con lo informado por la Oficina del Presidente, que presentó la decisión como parte de las acciones oficiales para defender los derechos argentinos sobre el archipiélago.

En ese marco, el comunicado difundido por el Ejecutivo volvió a fijar su postura sobre los territorios del Atlántico Sur: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión."

La administración de Milei también anticipó que utilizará las herramientas previstas por la legislación para responder ante las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las islas y sus áreas marítimas circundantes, al considerar que esas operaciones afectan los derechos soberanos que Argentina mantiene sobre el territorio.

Además, el texto oficial remarcó la continuidad del reclamo histórico argentino y afirmó: "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas." La advertencia se produjo horas después de que Milei dedicara parte de su discurso a la cuestión del Atlántico Sur.

Las 45 empresas y personas alcanzadas por el proceso sancionatorio

La documentación oficial contempla a 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y su entorno marítimo. El listado incluye licenciatarias, accionistas, proveedores estratégicos y firmas que brindan servicios o asesoramiento a las compañías involucradas.

Reino Unido

Navitas Petroleum Development and Production Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Navitas Petroleum Atlantic Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Rockhopper Exploration (Oil) Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Aedos Advisers (London) LLP — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Samuel Moody — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. William Rees Perry — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Interactive Investor Limited — accionista de Borders & Southern.

— accionista de Borders & Southern. Mr Newlands — accionista de Borders & Southern.

— accionista de Borders & Southern. Hargreaves Lansdown Asset Management Limited — accionista de Borders & Southern.

— accionista de Borders & Southern. Borders & Southern Falkland Islands Limited — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Noble Corporation — identificada como proveedor estratégico de infraestructura.

Israel

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Meitav Investment House Ltd — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Gideon Abraham Tadmor Cohen — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Yacob Katz — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Jonathan Akiva Sternberg — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Boaz Yoel Cohen Tadmor — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Amit Kornhauser — accionista de Navitas Petroleum LP.

— accionista de Navitas Petroleum LP. Noked Capital Ltd — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Ion Fund Management Ltd — accionista de Rockhopper Exploration PLC.

— accionista de Rockhopper Exploration PLC. Moshe Peterburg — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Canadá

Alan Brimacombe — accionista de Borders & Southern.

— accionista de Borders & Southern. JHI Associates Inc. — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. JHI Falklands Inc. — señalada como ilegítima licenciataria.

— señalada como ilegítima licenciataria. Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd — accionista única de JHI.

— accionista única de JHI. CIBC Asset Mgt. — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Estados Unidos

First Eagle Investment Management LLC — accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited.

— accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited. Vanguard Portfolio Management LLC — accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited.

— accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited. Dimensional Fund Advisors LP — accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc.

— accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc. Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) — analistas y asesores corporativos.

Islas Vírgenes Británicas

Zila Corporation — accionista de Borders & Southern.

Suecia

Avanza Bank Holding AB — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Kazajistán

Askar Alshinbayev — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Sudáfrica

Coronation Fund — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Islas del Canal de Jersey

Westmount Energy Limited — accionista de Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Dinamarca

AP Moller Holding A/S — accionista de Noble Corporation y Seatrium.

Países Bajos

Fugro NV — proveedor de servicios.

Origen sin especificar

Mr H Mason — accionista de Borders & Southern.

Qué es el proyecto Sea Lion que avanza sobre las aguas de Malvinas

El proyecto hidrocarburífero Sea Lion es una iniciativa impulsada por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration para extraer petróleo en aguas ubicadas al norte de las Islas Malvinas, dentro de un área cuya soberanía Argentina reclama y que actualmente se encuentra bajo administración británica.

El yacimiento está situado a unos 220 kilómetros del archipiélago y las compañías prevén iniciar una primera etapa de desarrollo durante 2028, después de aprobar en diciembre de 2025 una inversión cercana a los u$s1.800 millones para avanzar con la explotación del recurso descubierto en esa zona.

Sea Lion es una iniciativa impulsada por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Web

Navitas Petroleum posee una participación del 65% en el emprendimiento, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante. Las estimaciones difundidas ubican las reservas recuperables en unos 314 millones de barriles de petróleo.

El desarrollo contempla una producción estimada de alrededor de 55.000 barriles diarios y constituye uno de los principales proyectos petroleros vinculados con las aguas próximas a las islas, en un contexto marcado por el reclamo argentino de soberanía y la oposición del Gobierno a esas operaciones.