Con fuertes críticas a la izquierda, Javier Milei pidió una "alianza internacional de las ideas de la libertad"

El Presidente disertó este jueves en el V Encuentro Regional de Foro Madrid celebrado en el país trasandino. Luego mantendrá un encuentro con su par trasandino, Antonio Kast. "Sus ideas conducen a la miseria económica y moral", afirmó.

El presidente Javier Milei lanzó este jueves fuertes críticas a las políticas de izquierda y pidió por una "alianza internacional de las ideas de la libertad" . Así lo expresó desde la ciudad de Santiago de Chile, donde viajó para encabezar el V Encuentro Regional de Foro Madrid, una alianza internacional de partidos y organizaciones de extrema derecha, impulsada por la Fundación Disenso , un think tank vinculado al partido político español Vox.

En su breve agenda oficial, luego mantendrá un encuentro con su par trasandino, Antonio Kast. Por la tarde regresará a Argentina para grabar la cadena nacional que se emitirá esta noche, desde las 21, donde, según anticipó, mostrará "avances diplomáticos" sobre las Islas Malvinas.

Al comienzo de su discurso, el jefe de Estado apuntó contra la izquierda, que " quiere a nuestros países sometidos a un régimen internacional de esclavitud, aunque camuflen sus intenciones con un barniz de nacionalismo".

"El falso nacionalismo del que a veces hacen gala solo oculta que son un movimiento sin patria, sin futuro y condenado a hacer fracasar a los países donde toman asiento. Durante décadas, la izquierda organizada sometió a los países a su influencia , usaron sus ideas nefastas para empobrecernos. Nosotros amamos a nuestro país y la única manera de defender la soberanía es teniendo un país rico, pujante, con inversión y los recursos necesarios para protegernos", agregó el Presidente.

Ante esto, postuló Milei, "la derecha también se tiene que organizar. Si ellos tuvieron su Internacional Socialista, nosotros tenemos que profundizar nuestro lazos de amistad en nuestra propia red internacional, tanto en la región como en el mundo".

"No nos enfrentamos a un adversario local, sino que nos enfrentamos a un adversario regional y global. Nada de esto es ninguna novedad, ya lo observamos el siglo pasado”, sostuvo en la misma línea.

Para Milei, "los discursos y las ideas de izquierda convencieron a buena parte de la población de que estaba todo mal y que había que cambiar el sistema por la fuerza. Pero esto no fue posible de la noche a la mañana. La izquierda construyó esa falsa legitimidad luego de años y años de colonizar una a una las instituciones".

"Se aprovechan de la pluralidad de ideas que fomentan el liberalismo para entrar y cerrar la puerta bajo llave cuando tienen el control. Por todo eso no hay nada que no estén dispuestos a hacer para recuperar el poder perdido", explicó luego.

La defensa del modelo libertario

En otra parte de su discurso, Milei detalló diversas cifras macroeconómicas, a los que definió como "logros" atribuidos a su plan de gobierno. "Eliminamos desde el minuto cero el déficit del tesoro que eran cinco puntos del PIB. En 6 meses eliminamos el déficit cuasifal que eran 10 puntos del PIB. Es decir, en 6 meses barrimos con un déficit fiscal consolid de 15 puntos del PIB", refirió respecto a la ajuste fiscal inicial.

Sobre el achicamiento estatal, recordó que bajo su mandato "despedimos más de 70.000 empleados públicos, llevamos a cabo 17,000 de regulaciones y hace 27 meses seguidos que estamos creciendo". "Además, bajamos la pobreza en cinco puntos, la pobreza infantil en 30 puntos y bajamos un tercio la indigencia. Las exportaciones, las exportaciones están en niveles récord, el consumo está en récord histórico", agregó.

"A su vez, pese a las enormes transformaciones que estamos haciendo, aún así en este Gobierno hemos creado más de 500,000 puestos de trabajos netos. Y si además consideramos los empleados públicos que hemos echado, la cantidad de puestos de trabajo que hemos creado desde que asumimos asciende a 600,000 puestos de trabajo", detalló a posterior Milei.

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