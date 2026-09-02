El Gobierno avanza con un proyecto para licitar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos

El gobierno de Javier Milei enviará al Congreso un proyecto de ley para licitar más de 5.000 kilómetros de rutas nacionales sin impuestos. El anuncio lo hizo el propio ministro de Economía, Luis Caputo, durante el foro "Vientos de Cambio" de la Fundación Libertad y Progreso. realizado este miércoles.

La iniciativa del oficialismo busca avanzar en la privatización de la red vial, tras la reciente adjudicación de ocho tramos de Corredores Viales, y plantea un esquema de concesiones exento de tributos nacionales. En ese sentido, el Gobierno quiere profundizar el modelo poniendo sobre la mesa un proyecto para licitar más de 5.000 kilómetros de rutas nacionales sin impuestos.

La jugada, anunciada por Luis Caputo en el foro "Vientos de Cambio", se suma a la última tanda de adjudicaciones que concesionó otros 3.900 kilómetros y elevó el total a más de 9.000 kilómetros privatizados.

Las rutas concesionadas atraviesan provincias clave como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. La idea oficial es que la gestión pase a manos privadas, con beneficios fiscales para atraer inversión y acelerar obras.

En medio de las críticas por el mal estado de los caminos, el ministro salió al cruce y disparó: "Verlos criticar me parece cómico", apuntando contra las administraciones anteriores.

Luis Caputo apuntó contra la UIA

El funcionario respondió los cuestionamientos de la Unión Industrial Argentina (UIA) por las políticas del Gobierno y remarcó que "la mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio, que es difícil para algunos". Además, advirtió que la situación "implica que hay que reconvertirse e invertir, algo que no estaban acostumbrados a hacer".

Caputo brindó un discurso por el Día de la Industria en el Sheraton Buenos Aires Hotel, mientras la administración libertaria mantiene una tensa relación con el sector. Tras su presentación, le contestó al vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, quien había afirmado que "esta gente no conoce el país ni lo que es una industria".

"Al contrario de lo que dijo esta persona, con el equipo económico tenemos reuniones con diferentes sectores de la industria y debo decir que la reacción de la mayoría de los empresarios no es lo que dijo esta persona. La mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio, que es difícil para algunos, que implica que hay que reconvertirse e invertir, algo que no estaban acostumbrados a hacer", remarcó el titular del Palacio de Hacienda.

Latam Economic Forum

En tal sentido, defendió su plan económico. "Estamos en un proceso de reconversión y en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío, como ministro, es defender el interés de todos los argentinos y no el de alguien en particular. Nosotros vamos por lo que es moralmente justo y creemos que lo moralmente justo es lo que se está haciendo: pagar los bienes 2, 3, 4, 5 o 10 veces de lo que valían en un país vecino no está bien", marcó.