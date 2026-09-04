Wanda Nara llevará a Mauro Icardi a la Justicia otra vez: el incumplimiento que desató un nuevo conflicto

Desde DDM aseguraron que la empresaria volverá a tomar acciones legales contra el exjugador del Galatasaray por no respetar lo establecido.

Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron en medio de la escena mediática, luego de que se conociera que la conductora estaría evaluando recurrir nuevamente a la justicia tras una irregularidad del futbolista.

Este nuevo episodio fue revelado por Guido Zaffora en DDM . De acuerdo con sus palabras, la situación se generó a raíz de la diferencias que mantienen con respecto a la crianza de las niñas.

Las hijas de Wanda volvieron a encontrarse con su padre después de dos meses sin verse, tras haber sido autorizado el reencuentro por una disposición judicial.

“ Ayer Nora Colosimo contó en LAM que Mauro se encontró con sus hijas y que fueron a cenar a la casa de los sueños”, contó Guido.

El periodista reveló cómo fue el encuentro entre Francesca e Isabella con Mauro: “Las nenas estuvieron con Icardi, pero no fue idea de Wanda, fue por un petitorio del juez Hagopián, que autorizó el jugador a estar con sus hijas”.

De acuerdo con la información aportada por el periodista, el conflicto se habría originado por los horarios y las actividades que las niñas realizaron durante la estadía con el ex Galatasaray: “Las nenas fueron a la casa y estuvieron con los hijos de la China Suárez. Se acuestan tarde y Mauro no lleva a las nenas este viernes al colegio”.

Además, desde DDM aseguraron el jugador no vio a sus hijas durante un largo periodo de tiempo: "Icardi dice: ‘no las veo hace dos meses porque no me dejaban’. Las nenas le dijeron a la licenciada Mattera que ellas querían ver al padre, pero el sábado tenían un evento a la noche y querían ir”.

LA JUSTICIA AMENAZA CON PONERLE UN TUTOR A LAS HIJAS DE MAURO ICARDI Y WANDA NARA



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La actividad que desencadenó la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En ese sentido, describieron una diferencia entre Wanda y Mauro: el futbolista, luego de no verlas por mucho tiempo, no llevó a las niñas a la escuela y prefirió llevarlas a un evento, mientras que la conductora pretendía que mantengan sus actividades habituales. “Mauro dijo que las llevaba al evento y Wanda le había pedido a él por medio de sus abogados que vayan a la escuela”, explicó Zaffora.

Las menores faltaron al colegio para asistir a un evento junto a su padre. Gesto que enfureció a Wanda.

La situación provocó un nuevo enfrentamiento entre ambos y Wanda estaría dispuesta a recurrir nuevamente a la Justicia por el incumplimiento de las actividades de sus hijas. Por otro lado, respecto de los dichos de Icardi, quien aseguró que la madre de las menores no permitía que se reunieran con él, resta conocer la respuesta de la empresaria.