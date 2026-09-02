Lanzan un programa para fortalecer la estrategia federal de bienestar emocional

Se conformó una Mesa Ministerial de Salud Mental con autoridades de los ministerios de Capital Humano, Salud y Seguridad. Por su parte la cartera a cargo de Sandra Pettovello presentó la Estrategia Federal en Adolescencia dirigida a jóvenes de 13 a 17 años que asisten a establecimientos educativos en Chaco, Chubut, Mendoza, San Juan y Tucumán.

Autoridades de los ministerios de Capital Humano , de Salud y de Seguridad llevaron a cabo este miércoles la primera Mesa interministerial de Salud Mental , con el objetivo de interiorizarse en los avances alcanzados en materia de vigilancia, construcción del dato, prevención de los intentos de suicidio en el país y afianzar la planificación de un cronograma de acciones a futuro que permitan robustecer el alcance de las políticas preventivas.

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El objetivo de la iniciativa es fortalecer la estrategia federal para el abordaje del bienestar emocional en tiempos donde especialistas advierten sobre la problemática de salud mental, depresión y aumento de muertes autoinfligidas.

En 2025 la cartera de Seguridad y Salud firmaron un Convenio Marco de Colaboración con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales en materia de promoción de la salud emocional, así como en la prevención, detección temprana, atención integral y postvención del suicidio.

Para ello se acordó mejorar la calidad de la información relevada sobre muertes por causas violentas para optimizar la planifi cación, implementación y evaluación de los planes, programas y acciones implementados por ambos ministerios. También se defi nió avanzar en protocolos de actuación, capacitación de equipos profesionales, y otras estrategias de articulación.

En materia de capacitación y formación del personal, los equipos técnicos de los ministerios presentaron los avances en la implementación del Programa de Formación de Promotores de la Salud Mental diseñado para capacitar al personal de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Policiales Provinciales en la detección temprana de indicadores de riesgo, cambios conductuales en compañeros y subordinados a fin de agilizar el acceso a la asistencia profesional necesaria.

También dieron cuenta del cronograma de capacitaciones y talleres y lineamientos que se están desarrollando en materia de consumos problemáticos, en las que se incluyen las adicciones asociadas al alcohol y a otras sustancias psicoactivas, el juego digital y las apuestas online, con el objetivo fi nal de reducir la mortalidad por suicidio y mitigar sus factores de riesgo.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad de la Nación también expuso sobre las acciones desarrolladas para abordar tempranamente el estrés, la ansiedad y la angustia en su personal. Por otro lado, dio cuenta de los exámenes preventivos de detección de sustancias que están realizando bajo un protocolo desarrollado con el asesoramiento de SEDRONAR y el Dispositivo del Programa de Uso Racional de la Fuerza que diseñado para evitar el estrés postraumático en los efectivos expuesto a enfrentamientos armados o hechos de violencia.

El foco sobre los adolescentes

En el caso del Ministerio de Capital Humano el programa de Bienestar Emocional dirigido a jóvenes de 13 a 17 años que asisten a escuelas de 5 provincias. En Argentina, el 21,2% de los adolescentes presenta síntomas de tristeza o ansiedad por lo que la prueba piloto impulsada por la cartera a cargo de Sandra Pettovello busca atacar dicha problemática.

Según marcaron, "el programa busca actuar en conjunto con las escuelas, los referentes institucionales, las jurisdicciones y los centros de salud para dar seguimiento a cada persona de manera integral".

Su implementación abarca a 100 escuelas de la Red de Secundarias Innovadoras distribuidas en las provincias de Chaco, Chubut, Mendoza, San Juan y Tucuman.

En Argentina, el 21,2% de los adolescentes presenta síntomas de tristeza o ansiedad.



Por eso, desde el Ministerio de Capital Humano, junto con el Ministerio de Salud, realizaremos una prueba piloto del Programa Bienestar Emocional en Escuelas de Argentina, con el objetivo de… pic.twitter.com/8HPt4i4H7m — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 2, 2026

En este marco, los últimos datos difundidos por UNICEF marcan que el 11% de los adolescentes de 13 a 17 años aseguran sentirse deprimidos, un 27% angustiado y un 32% ansioso. Mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que en la región, 1 de cada 7 adolescentes presenta algún problema de salud mental y que la mayoría no recibe atención.