4 de septiembre de 2026 Inicio
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Volvió a pararse: el emotivo video de Bastian ocho meses después del grave choque de UTV

La madre del niño, Macarena Collantes, agradeció el apoyo recibido y afirmó que seguirán luchando por los próximos avances en la salud de Bastian tras el accidente en Pinamar.

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El conmovedor video muestra a Bastián de pie tras superar siete cirugías.

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A casi ocho meses del grave accidente con un UTV que conmovió a todo Pinamar el pasado 12 de enero, Bastian Jerez alcanzó un logro importantísimo en su recuperación: se paró por sus propios medios.

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El menor de 8 años, que sobrevivió al impacto y durante estos meses atravesó siete intervenciones quirúrgicas y un complejo período de internación, quedó grabado en un video que su madre, Macarena Collantes, subió a las redes sociales.

La mujer subió las imágenes a su cuenta de Instagram, donde se ve al nene con almohadones y usando una máquina para quedarse de pie, y celebró la evolución de su hijo. "Quizás para muchos sea simplemente estar parado, pero para nosotros significa muchísimo más. Significa lucha, esfuerzo, paciencia, rehabilitación y una fuerza enorme que Basti nos demuestra una vez más", remarcó.

"Hijo, no sabés lo orgullosa que estoy de vos. Cada avance tuyo se siente como una victoria enorme. Gracias, Dios, por permitirme vivir este momento", agregó Collantes y agradeció a todas las personas que los acompañaron y creyeron en Bastian. "Y si hoy pudiste llegar hasta acá, mi amor, vamos a seguir luchando por todo lo que viene", concluyó.

Cómo fue el accidente de Bastian en Pinamar

Bastian Jerez, de 8 años, sufrió un grave accidente el 12 de enero de 2026 en la zona de La Frontera, en los médanos del norte de Pinamar. El vehículo UTV en el que viajaba el menor chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en la parte más alta de una duna. Ambos rodados subían por lados opuestos del médano y colisionaron al no verse en la cumbre.

El UTV iba con sobrecarga de ocupantes (cinco personas cuando era para cuatro) y el niño no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que salió despedido tras el impacto. Bastian sufrió múltiples traumatismos graves, incluyendo fracturas de cráneo, trauma hepático y compromiso torácico.

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