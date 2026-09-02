Marcela Pagano mostró lo fácil que se obtiene el doctorado en IA que tiene la flamante secretaria de Ciencia: "Es una truchada"

La diputada difundió un video en sus redes sociales en el que relató que contactó a la American Andragogy University, de Hawaii, y consiguió en apenas diez días un doctorado en Inteligencia Artificial sin rendir exámenes ni presentar una tesis.

La diputada consiguió en apenas diez días un doctorado en Inteligencia Artificial sin rendir exámenes ni presentar una tesis.

La diputada Marcela Pagano publicó un video en sus redes sociales en el que mostró como obtuvo el título de doctora en Inteligencia Artificial que obtuvo de la misma institución educativa con la que fue presentada la flamante secretaria de Ciencia del Gobierno, Adriana Baravalle . La legisladora afirmó que realizó el trámite en apenas diez días y que pagó u$s400, sin rendir exámenes ni presentar una tesis.

Pagano contó que se comunicó con la American Andragogy University , ubicada en Hawaii, y mantuvo una conversación con el área comercial de la institución. Según relató, inicialmente le informaron que el doctorado tenía un costo de u$s5.000, aunque luego le ofrecieron realizarlo por u$s400 bajo el argumento de que era de Latinoamérica.

“ Ahora soy doctora en Inteligencia Artificial en la misma universidad que la secretaria de Ciencia de Milei ”, afirmó la diputada al comienzo del video. La legisladora aseguró que se hizo pasar por abogada y que, a partir de esa declaración, pudo avanzar con el trámite sin que la institución le exigiera documentación que acreditara sus conocimientos.

“ Como se darán cuenta, todo una truchada. Una fantochada. En una semana logré constatar lo que quería. En esta universidad uno compra los títulos y en una semana te lo dan ”, sostuvo.

Otra truchada más de @JMilei le descubrí cómo su Secretaria de Ciencia compró su doctorado en IA sin estudiar y se “recibió” en 8 días hábiles. Acá las pruebas te las muestro ya está en la Justicia. Presidente, el que las hace las paga?.. #truchos #aguanteelCONICET #ladrones pic.twitter.com/7iBjNuZNCO

Según su relato, no tuvo que rendir ningún examen ni elaborar una tesis. “ No rendí ningún examen, ni hice ninguna tesis, no escribí ningún tipo de artículo. No hice más que whatsapear con una persona a la que le iba respondiendo un cuestionario muy básico y a prueba de bobos ”, señaló.

Pagano también mostró documentación que, según explicó, corresponde al analítico de sus supuestos estudios. Allí aparecen materias como filosofía de la educación, globalización, conducta humana, influencia biológica, ética profesional, metodología de la investigación y fundamentos de la inteligencia artificial.

“Me mandan el analítico y el resultado de mis notas de exámenes que nunca rendí de asignaturas que nunca cursé”, afirmó. También cuestionó que las calificaciones fueran otorgadas a partir de una supuesta experiencia académica que, según dijo, nunca tuvo que acreditar.

La diputada sostuvo además que en el analítico figuran contenidos vinculados con inteligencia artificial, entre ellos “modelo del lenguaje de gran escala” y “razonamiento atomizado”, y aseguró que obtuvo calificaciones máximas pese a no haber cursado esas materias. “No tengo la menor idea de lo que están hablando”, ironizó.

Pagano: "Baravalle tendrá que demostrar ser idónea para el cargo"

Finalmente, Pagano cuestionó que una persona que obtuvo un título bajo esas condiciones pueda ser presentada como especialista para ocupar un cargo dentro del Gobierno.

“Esta universidad es trucha y lo que vende es un título de doctorado trucho”, concluyó. Y agregó: “Tendrá ella que explicar qué cursó y realmente demostrar si es idónea para el cargo”.

La diputada cerró su video apuntando contra el contraste entre ese título y la situación de los investigadores argentinos: “Fijate lo que se premia en el gobierno de Milei, a una truchada”.