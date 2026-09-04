Pablo Quirno calificó como "una amenaza" las empresas petroleras que buscan operar en las Islas Malvinas

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, aseguró este viernes que las petroleras extranjeras que buscan operar en Malvinas son “una amenaza”. Así lo expresó al disertar en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) donde defendió las medidas sancionatorias anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional y señaló que "valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”.
En un breve discurso, en clave empresarial y económica, el funcionario planteó que “hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las petroleras tengan que elegir. Lo mismo que nuestros países y vecinos”, en referencia al interés de la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration sobre el proyecto Sea Lion en Malvinas.
Quirno cuestionó el proyecto Sea Lion en Malvinas.
En referencia a la puesta en marcha de un polo y base naval en Tierra del Fuego, también anunciado por el Jefe de Estado en cadena nacional, Quirno aclaró que "el proyecto de Ushuaia está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal”.
“Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente tiene sus convicciones intactas”, agregó el canciller, para luego completar: “El camino que nos queda por recorrer hará que Argentina consolide este rumbo”.
Qué sanciones habrá para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas
Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen: