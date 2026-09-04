4 de septiembre de 2026 Inicio
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Pablo Quirno calificó como "una amenaza" las empresas petroleras que buscan operar en las Islas Malvinas

El canciller defendió las medidas sancionatorias anunciadas por el Presidente en cadena nacional y señaló que "valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”.

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Pablo Quirno volvió a hablar sobre la situación de Malvinas. 

Pablo Quirno volvió a hablar sobre la situación de Malvinas. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, aseguró este viernes que las petroleras extranjeras que buscan operar en Malvinas son “una amenaza”. Así lo expresó al disertar en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) donde defendió las medidas sancionatorias anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional y señaló que "valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”.

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En un breve discurso, en clave empresarial y económica, el funcionario planteó que “hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las petroleras tengan que elegir. Lo mismo que nuestros países y vecinos”, en referencia al interés de la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration sobre el proyecto Sea Lion en Malvinas.

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Quirno cuestionó el proyecto Sea Lion en Malvinas.

En referencia a la puesta en marcha de un polo y base naval en Tierra del Fuego, también anunciado por el Jefe de Estado en cadena nacional, Quirno aclaró que "el proyecto de Ushuaia está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal”.

“Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente tiene sus convicciones intactas”, agregó el canciller, para luego completar: “El camino que nos queda por recorrer hará que Argentina consolide este rumbo”.

Qué sanciones habrá para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas

Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen:

  • Inhabilitación por el plazo de 5 a 20 años.
  • Cese de las concesiones hidrocarburíferas (en caso de poseerlas), que se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales, según corresponda.
  • Cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que se le hubieran concedido.
  • Prisión de 5 a 10 años, multa equivalente al valor de mercado de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización de la autoridad competente, encargare o realizare cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos.
  • Prisión de 10 a 15 años, multa equivalente al valor de mercado de 150 mil a 1.5 millones de barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización, encargare o realizare cualquier actividad de extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento.
  • En el caso de las personas jurídicas, las sanciones también pueden incluir la suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años; la suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos por hasta 10 años, y la cancelación de la personería.

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