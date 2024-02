El Gobierno eliminó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires

El Gobierno enmarcó la decisión en la emergencia económica, financiera y fiscal declarada por el DNU 70/2023 y en el ajuste en el sector público nacional, que ubicó en 15 puntos del PBI. "No hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas", sostuvo.

En ese contexto, señaló que "la situación fiscal de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional" y que el Fondo "priva al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas".

Decreto 192/2024 eliminación Fondo para el Fortalecimiento Fiscal PBA Boletín Oficial

La decisión se conoce luego de que Milei redoblara sus ataques contra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el resto de los mandatarios provinciales. "Quedaron expuestos, porque en el fondo están reclamando que ellos no quieren ajustar y le quieren trasladar el ajuste al resto de los argentinos", aseguró este domingo a LN+.

"Los gobernadores tienen que hacer un ajuste fiscal de un punto del PBI y no lo quieren hacer, y desde Nación tenemos que hacer un ajuste de 15 puntos. No quieren resignar sus privilegios de casta. La de ellos no se toca y le tratan de tirar el ajuste al Gobierno nacional", añadió el Presidente.

Gobernadores patagónicos buscarán el martes consenso en el Congreso para revertir los recortes a las provincias

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, mantendrán este lunes un reunión virtual con legisladores del PRO para debatir la posibilidad de presentar un proyecto de ley que asegure la distribución de los recursos coparticipables a las distintas jurisdicciones.

En medio del conflicto entre el Gobierno y las Provincias por la suspensión de partidas y la eliminación de recursos, la provincia de Chubut presentará este lunes una denuncia ante la Justicia en reclamo por los 13.800 millones de pesos de coparticipación retenidos por el Gobierno nacional.

Ignacio Torres gobernador Chubut Ignacio Torres demandará al Gobierno nacional por la coparticipación. Redes Sociales

El martes, los gobernadores patagónicos acudirán al Senado donde recibirán el apoyo de los bloques opositores en medio del recorte de fondos del Gobierno a las provincias mediante la suspensión de la obra pública y en el envío de partidas discrecionales, la eliminación del fondo compensador al transporte y los recortes de partidas para la educación.

En ese marco se espera que los gobernadores patagónicos ratifiquen la decisión de adoptar medidas tales como la suspensión de la extracción y/o suministro de gas y petróleo si desde el Gobierno no mandan los fondos de la coparticipación que reclama la provincia de Chubut.