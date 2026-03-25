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Peter Jackson anunció la primera secuela de El señor de los anillos con un guionista famoso

El director neozelandés confirmó la puesta en marcha de La sombra del pasado, donde él será el productor, y se contarán capítulos omitidos de la trilogía original de J.R.R. Tolkien.

El largometraje se titula provisionalmente El señor de los anillos: Shadow of the Past.

El largometraje se titula provisionalmente El señor de los anillos: Shadow of the Past.

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Peter Jackson anunció una nueva película de El señor de los anillos: Shadow of the Past, la primera secuela directa del universo de J.R.R. Tolkien. Lo que causó mayor sensación es que el famoso presentador de The Late Show, Stephen Colbert, estará a cargo del guión.

El escándalo central fue la feroz pelea de la panelista con María Fernanda Callejón.
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El director de cine sólo va a estar a cargo de la producción y todavía no se sabe quien estará al frente en la dirección. Por su parte, Colbert es uno de los que más conoce la obra del escritor británico y trabajará con otros especialistas como Philippa Boyens y Peter McGee, guionistas de la trilogía y de la actual La sombra del Pasado, respectivamente.

"Saben lo que significan para mí los libros... lo que encontré leyendo una y otra vez fueron los capítulos de La Comunidad del Anillo que nunca se adaptaron", remarcó el humorista en un video junto a Jackson.

El largometraje toma como base el capítulo Niebla en las Quebradas de los Túmulos, trama que gira alrededor de cómo los hobbits quedan atrapados por un espectro de los túmulos en una niebla sobrenatural.

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De qué trata la secuela

A diferencia de las precuelas anteriores, la historia se sitúa 14 años después de la partida de Frodo. La trama seguirá a Sam, Merry y Pippin para revivir los primeros pasos de una aventura, mientras que Elanor, la hija de Sam, descubre un secreto oculto que puede cambiar la percepción de la Guerra del anillo.

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