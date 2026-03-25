Yanina Latorre y Evangelina Anderson se cruzaron por un video prohibido La conductora dice tener imágenes comprometedoras de la modelo con un hombre casado, y la ex de Martín Demichelis la invitó a publicarlas. "Ya está súper aclarado", aseguró. + Seguir en







La conductora trató de negadora serial a la modelo. Redes sociales

Yanina Latorre y Evangelina Anderson generaron un nuevo escándalo por un presunto video prohibido de la exmujer de Martín Demichelis con un hombre casado. "No hago lo que no me gusta que me hagan", lanzó la modelo.

Todo empezó en el canal de YouTube de Martín Cirio, donde la exparticipante de MasterChef Celebrity aseguró: "No soy 'Tatiana' y no me meto con hombres casados".

Al ser consultada por la existencia de las imágenes, Anderson remarcó: "Estoy re tranquila, si no ya hubiera salido. Muestren lo que hay. Ya está súper aclarado. Ella dijo que estaba con un jugador casado de la Selección y ya se aclaró que no es así, así que ya está", dijo, apuntando a Latorre.

Embed FUERTE CRUCE ENTRE YANINA Y EVANGELINA



"Siempre fuiste negadora serial"@yanilatorre @evange_anderson @luisbremer @PamelaDav por @AmericaTV pic.twitter.com/VzxfnTv7vL — Desayuno Americano (@desayunook) March 25, 2026 Por su parte, la conductora de SQP, en América, fue letal con su colega y sumó detalles a la pelea: "Estás muy pendiente. ¡Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! Siempre fuiste negadora serial. Hacés lo mismo con Ian Lucas, mandás fotos editadas con IA", sostuvo.