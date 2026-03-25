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¿Tini Stoessel o Emilia Mernes? Ángela Torres se posicionó: "Tengo buena onda con..."

La cantante habló sobre la interna entre La Triple T y la intérprete de .MP3 luego de compartir escenario con Stoessel en el tour FUTTTURA.

Ángela Torres.

Ángela Torres.

Ángela Torres se subió al escenario de FUTTTURA en Córdoba para cantar con Tini Stoessel y había dejado de seguir a Emilia Mernes en Instagram. "Yo tengo buena onda con todas. Es un tema sensible y prefiero no meterme para tener respeto, pero Tini es mi amiga hace muchos años y la quiero muchísimo", puntualizó este miércoles.

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.
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De esta forma, la cantante y actriz terminó ratificó su postura en el conflicto sin faltar el respeto a la exvocalista de Rombai y agradeció a La Triple T por haberla invitado a cantar con ella. "Fue muy generosa y estoy muy agradecida con ella", definió.

"Fue un sueño estar con ella arriba del escenario. Es una reina absoluta y un placer enorme para mí. Todavía estoy cayendo porque no lo puedo creer", compartió Torres en Puro Show por El Trece.

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Sobre la decisión de dejar de seguir a Mernes en Instagram, la hija de Gloria Carrá consideró: "Me parece que cada uno es libre de hacer lo que quiera y sienta y yo no soy quién para juzgar. La verdad es que yo soy amiga de Tini hace mil".

La indirecta de Tini Stoessel ¿para Emilia Mernes?

En su primer concierto en Córdoba, Tini Stoessel lanzó una indirecta en el medio de su distanciamiento de Emilia Mernes. "Es cierto el dicho de que los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano", afirmó la cantante sobre el escenario y generó revuelo en el público.

Stoessel era muy cercana a Mernes, llegaron a hacer varias colaboraciones en los últimos dos años, como La_Original.mp3 y blackout, ambas eliminadas del setlist de su tour.

La artista que encabeza el tour FUTTTURA cambió La_Original.mp3 por High Remix, una colaboración con María Becerra y Lola Índigo. En el último tiempo, la actriz comenzó a fortalecer su amistad con Becerra, previamente peleada con Mernes y el resto del grupo Los del Espacio. La hermana de María confirmó que ese grupo intentó sabotear el primer River de La Nena de Argentina.

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