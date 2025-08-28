El Gobierno confirmó que la TV Pública planea transmitir el Mundial 2026

El vocero presidencial y secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, aseguró que está "llevando adelante las gestiones" para adquirir los derechos de transmisión, luego de que trascendiera que no se iba a licitar la televisación abierta para la competencia del próximo año. "Los medios públicos siguen funcionando", afirmó.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno está "llevando adelante las gestiones" para que la TV Pública pueda transmitir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y atribuyó las versiones que indicaban lo contrario a "un intento de desprestigiar la gestión".

De esta manera, el también secretario de Comunicación y Medios desmintió la información que circuló en las últimas horas según la cual, por primera vez en 52 años y en un contexto de recortes en los medios públicos, la emisora estatal planeaba no comprar los derechos de transmisión de la Copa del Mundo.

"Entre otras cuestiones insólitas de la Argentina del pasado que se resiste a quedar atrás, en este momento se está realizando una manifestación en defensa de los medios públicos; medios públicos que, por cierto, están a mi cargo. Quiero contarles que los medios públicos siguen funcionando, por si no se enteraron", ironizó este jueves en conferencia de prensa.

"Además, han operado mediáticamente diciendo que la Televisión Pública no va a transmitir el Mundial del año que viene. Esto es falso. De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial de 2026 de la manera más eficiente posible", sostuvo el funcionario.

"Incluso los datos que han dado de otros Mundiales también han sido falsos, una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de gobierno", concluyó. La secretaría de Adorni tiene tiempo hasta diciembre para cerrar las negociaciones.

Esta semana, fuentes del Ejecutivo habían indicado a distintos medios que el Gobierno no planeaba comprar los derechos de transmisión por cuestiones económicas. "No vamos a gastar u$s7 millones en fútbol", fue el argumento, enmarcado en los recortes que se vienen aplicando en los medios públicos.

A 7 días de que estalle el escándalo por los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en La Libertad Avanza, el vocero presidencial Manuel Adorni brindó una conferencia de prensa desde Casa Rosada donde no dejó que se le formulen preguntas y aseguró: "Quieren ensuciar al Presidente".

"A raíz de los audios de público conocimiento que se difundieron en la última semana, cabe hacer algunas aclaraciones: el Gobierno nacional apenas tomó conocimiento del tema inició una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, designó un interventor y desplazó al extitular que está siendo investigado por la Justicia", afirmó sobre la salida de Diego Spagnuolo.

"Tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de ANDIS y no es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a dos semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires", sostuvo el portavoz.