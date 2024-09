El gobierno de Córdoba desmintió la fake news de Javier Milei sobre los detenidos por los incendios

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, aseguró que solo hay cuatro personas en prisión y no 17. Además, aclaró que no hay relación entre ellos. El Presidente había compartido varios mensajes de libertarios en X que acusaban a militantes de La Cámpora.

Javier Milei compartió una fake news que aseguraba que "17 militantes de La Cámpora" fueron detenidos por los incendios en Córdoba. A raíz de esto, el gobierno provincial salió a desmentirlo : el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, aseguró que solo hay cuatro personas en prisión y no 17 . Además, aclaró que no hay relación entre ellos.

En relación a esto, Quinteros aseguró en diálogo con Radio Mitre que en total son 11 los detenidos, pero cuatro de ellos ya fueron liberados, otros 3 condenados por incendios previos y 4 todavía permanecen en prisión, pero remarcó que hasta el momento "nada hace pensar que haya un nexo entre las detenciones" y desmintió que haya una "conexión" entre ellos.

Además, aclaró que haya 11 detenidos en total es una "particularidad", ya que en la provincia a partir de agosto suelen ocurrir incendios en menor medida: "Siempre en Córdoba se registran incendios forestales, y como novedad le diría que ya esos 11 detenidos implican que hay una clara acción".

También señaló que el 99% de los casos se inician por mano del hombre ya que "no hay vientos que cortan cables que puedan generar que una chispa un incendio o una tormenta eléctrica porque hace mucho que no llueve". Si bien existen incendios accidentales por "alguna acción negligente, lo cual pedimos los cuidados extremos, pero lo que es absolutamente demencial e inexplicable es que alguien vaya de manera intencional y prenda fuego".

Por último, Quinteros explicó que "no sé por qué lo inician, pero creo que este incendio en particular se intentó politizar de manera absurda. Hacer política con esto no es reedito para nadie, salvo para algún miserable que pueda ganar un puñado de votos haciendo política barata".