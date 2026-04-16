16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno busca que la Corte Suprema intervenga para destrabar la reforma laboral

La Procuración del Tesoro de la Nación impulsó un per saltum para llevar directamente al máximo tribunal la discusión sobre la constitucionalidad de la ley. Un juez laboral había suspendido 80 artículos tras una solicitud presentada por la CGT.

Por
Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. 

Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. 

www.csjn.gov.ar

El Poder Ejecutivo Nacional interpuso un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para lograr la aplicación efectiva de la reforma laboral aprobada por el Congreso. La Procuración del Tesoro de la Nación quiere acelerar el trámite judicial, tras la suspensión cautelar de más de 80 artículos clave.

Los demandantes sostienen que las políticas actuales son insuficientes para proteger a los glaciares.
Te puede interesar:

Emergencia climática: presentaron un amparo ante la Corte para proteger los glaciares

La medida del Gobierno intenta revertir el fallo dictado por un juez del fuero laboral que frenó gran parte de la normativa a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta estrategia de salto de instancia pretende agilizar una resolución favorable para la administración actual.

En el escrito de 40 páginas, el Estado sostuvo que el magistrado actuó sin competencia y que la cautelar viola el principio de división de poderes. Según informó TN, el documento cuestiona que se suspenda una ley del Congreso con efectos generales para todos los habitantes del país.

La Procuración remarcó que la CGT impugnó diversos artículos "sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado". Para los representantes del Gobierno nacional, la mera vigencia de la norma no genera un daño actual que justifique la intervención de la Justicia.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, entidad desde la que se dispuso la suspensión de parte de la ley, aseguró que "es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria", tras firmar la sentencia que paralizó la reforma laboral.

El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, logró que la jueza Macarena Marra Giménez acepte el planteo de inhibitoria sobre el caso. La magistrada ordenó el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal al considerar que se trata de un conflicto contra el Estado.

Mediante el escrito, el Gobierno denunció arbitrariedad en la sentencia previa por fundarse en "afirmaciones meramente dogmáticas" y no tener en cuenta los argumentos oficiales.

Rechazo sindical a la reforma laboral en el foro empresarial AmCham

Jorge Sola cuestionó la ley impulsada por el Gobierno, advirtió que carece de una visión moderna del trabajo y denunció la exclusión sindical en su elaboración. El dirigente sostuvo que la reforma laboral fue una gran oportunidad perdida por la imposibilidad que tuvieron todos los sectores de sentarse.

"Los representantes de los trabajadores queremos una modernización laboral, pero no es algo que suceda con esta ley", enfatizó el secretario ante los empresarios y afirmó también que la normativa "no tiene ningún artículo que modernice el mundo del trabajo. No se habla de robótica, de IA, de nuevas tecnologías ni de nuevos modos de producción de bienes y servicios".

Embed

"Esta ley no va a generar mayor trabajo ni formalización", sentenció el referente gremial durante su intervención en el evento anual de la cámara estadounidense. Según el sindicalista, se necesita un proyecto de inversión productiva que no existe actualmente ni en el discurso ni en la praxis.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Repartidores 1 – Apps 0: la Justicia de la provincia de Buenos Aires falló a favor de los trabajadores. 

La Justicia bonaerense obligó a las apps a reconocer los derechos laborales de los deliverys

play

Un informe de la DAJuDeCO advirtió que el pendrive de unexdirigente contra la AFA fue manipulado

Rosatti destacó el rol intervencionista de la Corte Suprema en casos de competencias jurisdiccionales.

Rosatti pidió el "acatamiento obligatorio" de los fallos de la Corte para dar previsibilidad a las inversiones

Manuel Adorni convocó a una reunión de la mesa política.

Adorni convocó a la mesa política libertaria para mostrar unidad por el escándalo y definir la agenda legislativa

play

Adorni bajo la lupa: antes de asumir, recibió transferencias de la productora de Grandio

play

Santa Fe subasta bienes incautados a bandas criminales: hay autos, motos y una avioneta

Rating Cero

La comediante entró a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

Nuevo escándalo en Gran Hermano: la Policía notificó a La Maciel

El puertorriqueño tiene 54 años.

Locura por Ricky Martin en Recoleta: salió a saludar a sus fans y fue furor

El Pocho Lavezzi atravesó un tratamiento por depresión en 2023 y puso salir adelante. 

El Pocho Lavezzi habló sin tapujos sobre su lucha contra la depresión: "Ya no podía verme así"

La actriz se presentó en tribunales para dar inicio al juicio contra su expareja.

María Fernanda Callejón, en el juicio por violencia de género contra su exmarido: "Revivirlo es muy traumático"

El video Un vals de Nodal revolucionó las redes por el parecido de la protagonista con Cazzu. 
play

Denunciaron al ex de Cazzu, Christian Nodal: "Poco profesional, poco transparente y aprovechador"

El actor de 85 años permanece en una sanatorio porteño.

Tras su accidente doméstico, Luis Brandoni se encuentra "estable"

últimas noticias

Leandro Paredes se prepara para jugar contra River.

Paredes destacó a los juveniles de Boca antes del Superclásico: "Trato de sacarles responsabilidad"

Hace 6 minutos
La comediante entró a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

Nuevo escándalo en Gran Hermano: la Policía notificó a La Maciel

Hace 14 minutos
Ocurrió cerca de las vías del Tren Universitario.

Se juntó a tener sexo y a tomar cocaína con un desconocido, lo durmieron y le robaron $350.000

Hace 18 minutos
Marcos Rojo vio la roja por un golpe a Lucas Martínez Quarta e insultó al árbitro. 

Marcos Rojo recibió una dura sanción tras el clásico y Racing evalúa rescindir su contrato

Hace 21 minutos
El BCRA relaja encajes bancarios como parte del acuerdo técnico con el FMI.

El Banco Central flexibilizó los encajes bancarios para reactivar el crédito

Hace 43 minutos