15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Emergencia climática: presentaron un amparo ante la Corte para proteger los glaciares

La Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina y la Asociación Foro Ecologista de Paraná buscan que se declare a los glaciares y al ambiente periglacial como "sujetos de derecho".

Por
Los demandantes sostienen que las políticas actuales son insuficientes para proteger a los glaciares.

Los demandantes sostienen que las políticas actuales son insuficientes para proteger a los glaciares.

Argentina Turismo

La Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina y la Asociación Foro Ecologista de Paraná, presentaron un amparo històrico ante la Corte Suprema de Justicia que busca la inmutabilidad del marco de protección de nuestro ambiente glaciar como fuente de subsistencia de la vida en la Patagonia.

Reforma de la Ley de Glaciares: qué cambia con la aprobación en el Congreso
Te puede interesar:

Reforma de la Ley de Glaciares: qué cambia con la aprobación en el Congreso

La demanda busca una tutela urgente frente a la crisis ígnea y la degradación ecosistémica que amenaza de forma crítica a la región patagónica. El art. 41 de la Constitución Nacional impone al Estado el deber indelegable de proteger el ambiente y preservar los recursos naturales. La criosfera constituye un componente esencial del sistema climático, cuya degradación afecta directamente el equilibrio ambiental y los derechos fundamentales.

El objeto de la presentación es exigir que la Justicia ordene de manera inmediata la implementación de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo. Ante la frecuencia y voracidad de los incendios masivos, los demandantes sostienen que las políticas actuales son insuficientes para proteger el sistema ecológico, hídrico y climático de la región.

Puntos clave del amparo:

Glaciares como sujetos de derecho: En un planteo jurídico innovador, se solicita a la Corte que declare a los glaciares y al ambiente periglacial como "sujetos de derecho". Esto implica reconocerles protección jurídica autónoma para garantizar su existencia y regeneración como piezas clave del ciclo hidrológico argentino.

Tutela intergeneracional: El amparo invoca los principios de "no regresión" y "equidad intergeneracional", argumentando que la omisión estatal hoy compromete gravemente el derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.

Un reclamo por la vida y el ecosistema

La acción judicial subraya que la Patagonia se encuentra en un contexto de emergencia climática que requiere una respuesta coordinada y no parches aislados. Los demandantes solicitan que la Corte Suprema mantenga la jurisdicción sobre el caso para realizar un seguimiento periódico y efectivo del cumplimiento de las medidas que se ordenen.

"No estamos solo ante una crisis de incendios, sino ante un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental que pone en riesgo el futuro de nuestra biodiversidad y nuestras fuentes de agua", señalaron los impulsores de la medida.

Con esta presentación, se busca que la Justicia pase de una actitud reactiva a una preventiva y estructural, estableciendo guardianes legales para la criosfera y obligando a los gobiernos a rendir cuentas sobre la gestión del riesgo ambiental en el sur argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La reflexión del filósofo español sobre el apego en las relaciones. 

La reflexión del filósofo Miguel de Unamuno: "No hay mayor felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir"

Este tweet se hizo viral tras la indignacion de un inquilino

Le reclamaron que faltaba una parte del pago del alquiler y su reacción se volvió viral: ¿cuánto debía?

Agostina Páez y una nueva denuncia en su contra, esta vez en Argentina.

Nueva denuncia contra Agostina Páez: su exnovio la acusa de no devolverle un auto

El 21 de abril se cumple un año de su muerte.

A un año de su muerte, confirmaron cuándo y dónde será la misa en homenaje a Francisco

nueva jornada de protesta en la uba: clases magistrales, talleres y servicios de salud gratuitos

Nueva jornada de protesta en la UBA: clases magistrales, talleres y servicios de salud gratuitos

El mínimoen Capital será de $753,86, mientras que en provincia pasará a $918,35.

Nuevo golpe al bolsillo: el boleto de colectivo en el AMBA volverá a aumentar en mayo

Rating Cero

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.
play

Esta serie de los 2000 volvió a Disney Plus con un final único y la está rompiendo: cómo se llama

Peter Claffey, protagonista de El caballero de los Siete Reinos, es el candidato favorito para Bestia.

Una estrella del mundo de Game Of Thrones llegaría a Marvel para la nueva película de los X-Men: quién es

En tiempos donde todo pasa por lo digital, los seguidores suelen detectar rápidamente cambios en las dinámicas de las parejas.

La famosa pareja que estaría atravesando una crisis: podría separarse en cualquier momento

El cantante se encuentra en Argentina.

Ricky Martin está en Argentina y se filtró cuál es su hospedaje en Recoleta

El programa de Telefe no se emitirá el miércoles.

Levantan este miércoles un exitoso programa de Telefe a dos meses de su inicio: el motivo

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Comodoro Rivadavia por el caso de la muerte del pequeño Ángel López. 

Cinthia Fernández respondió las críticas por su rol en el caso Ángel: "Que hagan terapia"

últimas noticias

Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.

De qué se trata la tarta noruega de Paulina Cocina: los ingredientes y cómo prepararla

Hace menos de un minuto
Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Hace 4 minutos
Rafael Grossi es el único argentino elegido por la Revista Time como los 100 más influyentes en 2026

La Revista Time presentó a las 100 personas más influyentes del mundo del 2026: quién es el único argentino

Hace 8 minutos
Diversas circunstancias terminaron alejándolo de la competencia cuando todavía tenía mucho por delante.

La nueva vida de un exjugador de Boca: de la depresión a querer volver al fútbol

Hace 34 minutos
La reflexión del filósofo español sobre el apego en las relaciones. 

La reflexión del filósofo Miguel de Unamuno: "No hay mayor felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir"

Hace 36 minutos