Laurita Fernández hizo una fuerte confesión sobre su relación con Nicolás Cabré: "Es con el único..." La bailarina contó intimidades sobre su relación con el actor y sorprendió al revelar un detalle particular. + Seguir en







Laurita Fernández no tiene relación con Nicolás Cabré. Redes sociales

Luego de separarse de Peluca Brusca, la bailarina Laurita Fernández reveló con quiénes de sus ex novios volvería a trabajar, ya que actualmente trabaja con uno de ellos: Federico Hoppe. Fue entonces que reveló algo inesperado sobre Nicolás Cabré.

El periodista Ángel de Brito le preguntó con quién de sus exnovios puede llegar a volver a teer algún vínculo laboral, a pesar de haber finalizado su amor. “Depende del proyecto, no me cierro”, respondió Laurita en Bondi Live.

Ante el cuestionamiento sobre la relación que tiene con ellos contó que no habla con Cabré: “No, es con el único que no, pero porque no se dio, digo, porque no tuvimos nada en común. Con Fede Hoppe sí, porque produce La cena de los tontos, nos vemos, hablamos un montón”.

laurita cabrejpg.jpg Laurita Fernández confirmó cómo está su relación con Nicolás Cabré Sin embargo, en Caras en 2025 había contado qué era lo que más destacaba de su vínculo con el actor: “A mí lo más hermoso que me dejó fue el vínculo con Rufi. Ella es un amor”. Rufina es la hija que tuvo con la China Suárez.