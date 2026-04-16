Laurita Fernández hizo una fuerte confesión sobre su relación con Nicolás Cabré: "Es con el único..."

Luego de separarse de Peluca Brusca, la bailarina Laurita Fernández reveló con quiénes de sus ex novios volvería a trabajar, ya que actualmente trabaja con uno de ellos: Federico Hoppe. Fue entonces que reveló algo inesperado sobre Nicolás Cabré.
La bailarina contó intimidades sobre su relación con el actor y sorprendió al revelar un detalle particular.
Luego de separarse de Peluca Brusca, la bailarina Laurita Fernández reveló con quiénes de sus ex novios volvería a trabajar, ya que actualmente trabaja con uno de ellos: Federico Hoppe. Fue entonces que reveló algo inesperado sobre Nicolás Cabré.
El periodista Ángel de Brito le preguntó con quién de sus exnovios puede llegar a volver a teer algún vínculo laboral, a pesar de haber finalizado su amor. “Depende del proyecto, no me cierro”, respondió Laurita en Bondi Live.
Ante el cuestionamiento sobre la relación que tiene con ellos contó que no habla con Cabré: “No, es con el único que no, pero porque no se dio, digo, porque no tuvimos nada en común. Con Fede Hoppe sí, porque produce La cena de los tontos, nos vemos, hablamos un montón”.
Sin embargo, en Caras en 2025 había contado qué era lo que más destacaba de su vínculo con el actor: “A mí lo más hermoso que me dejó fue el vínculo con Rufi. Ella es un amor”. Rufina es la hija que tuvo con la China Suárez.
Actualmente, está en pareja con Matías Busquet. En diciembre, ambos fueron vistos juntos cuando asistieron al show de Shakira en Buenos Aires, una aparición que despertó las primeras versiones sobre una relación. Con el paso de los meses, la pareja empezó a mostrarse cada vez con más naturalidad tanto en eventos como en redes sociales. Las fotos de viajes, salidas y momentos compartidos hicieron que el vínculo se volviera cada vez más visible para el público.
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