El Banco Central flexibilizó los encajes bancarios para reactivar el crédito La entidad que lidera Santiago Bausili anunció la reducción de la integración diaria mínima de los bancos (del 75% al 65%) y eliminó las restricciones de plazos para los bonos utilizados como encajes para fomentar el crédito y estabilizar las tasas. Por + Seguir en







El BCRA relaja encajes bancarios como parte del acuerdo técnico con el FMI. Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una relajación en las normas de efectivo mínimo de los bancos como parte del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de reactivar el crédito y brindarle mayor liquidez al sistema financiero: los encajes bajan de 75% a 65%, a partir del 17 de abril.

A través de la Comunicación A 8423, la entidad monetaria dio un nuevo paso en la normalización de las condiciones de liquidez, tras el apretón monetario preelectoral de 2025, que llevó los encajes a máximos de más de tres décadas. "Esta adecuación ayuda a los bancos en el manejo de la liquidez y a reducir la volatilidad de la tasa de interés", precisó la entidad que lidera Santiago Bausili.

La primera modificación anunciada este jueves reduce del 75% al 65% la integración diaria mínima permitida a los bancos. En noviembre de 2025, ya había bajado del 95% al 75%. Con esta medida, las entidades cuentan con mayor libertad para volcar excedentes al mercado o cubrir necesidades puntuales de fondos sin incumplir las normas de seguridad regulatoria.

La segunda elimina los plazos mínimos y máximos de los bonos elegibles para ser utilizados como encajes, ampliando el universo de títulos que los bancos pueden computar como liquidez regulatoria. Hasta ahora, los títulos públicos adquiridos en suscripción primaria debían tener un plazo mínimo de 60 días para ser elegibles.

Cabe recordar, que los encajes bancarios son un porcentaje de los depósitos en pesos o dólares -ya sean a plazo, en cuentas corrientes o cajas de ahorro- que tanto los bancos como los fondos money market utilizados por billeteras virtuales, deben mantener inmovilizados en el Central. Cada vez que un cliente hace un depósito, el banco transfiere parte de esos fondos a una cuenta en el Banco Central en el que quedan inmovilizados o “encajados”.