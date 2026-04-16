Recortes en el PAMI: en el medio del paro de médicos, también reclaman por el cierre de un hospital en Hurlingham

En el lugar se atienden más de 15 mil jubilados de la zona. De 60 empleados que había en 2024, quedan 20, y el martes les anunciaron que en dos semanas cierra definitivamente.

Médicos y pacientes del Hospital PAMI de Hurlingham se manifiestan este jueves en contra de su cierre , en el marco del tercer día del paro de los profesionales de cabecera de la obra social de los jubilados , quienes se oponen a un recorte salarial.

La comunidad de la institución médica ubicada en Zona Oeste, equipada con tecnología moderna para resolver patologías de alta complejidad, realizan un abrazo solidario al edificio de General O'Brien y Guardia Vieja que, según dicen, sufre un paulatino vaciamiento de parte de las autoridades.

En el lugar se atienden alrededor de 15 mil jubilados solo de Hurlingham, a los que se suman adultos mayores que llegan desde el interior. De 60 empleados que había en 2024, quedan 20, y el martes les anunciaron que en dos semanas cierra definitivamente .

Juan , un jubilado presente en la manifestación, habló con el cronista de C5N Alejandro Moreira , y expresó que "este hospital fue un acuerdo entre la municipalidad, que dio el terreno, y PAMI, que puso los servicios y el edificio, que empezó a funcionar en julio de 2023". "La atención es buena. Antes podíamos pedir un turno por WhatsApp, lo cual era un beneficio, inclusive para las personas que tienen baja movilidad o lo que cuesta económicamente viajar. Eso, por reducción de personal, ya no está más. Y ahora lo quieren cerrar" , criticó.

"Agradezco desde los médicos hasta el servicio de de vigilancia porque nos tratan como personas, no como un número. Así que quiero agradecer y muchas veces la atención, con los sueldos que les pagan, se van reduciendo porque el costo de viáticos no les sirve, entonces vienen menos días con más carga de trabajo, y para nosotros el tiempo es importante . Para decirle una cosa sencilla, no hay ni vasitos para tomar agua", ilustró.

El hombre planteó que "el problema lo tenemos en la Casa Rosada". "¿Puedo hablar en francés? Es un reverendo hijo de puta, más hijo de puta no puede ser. Y peor son los que lo apoyan, porque lo único que hacen es robar. La derecha siempre hace lo mismo: hablan en contra de la política y van lavando la cabeza a la gente, pero en realidad la política puede ser buena o mala. Los políticos son los que son corruptos. A eso hay que vigilar. Basta de listas sábanas cuando se elige. Porque son una manga de delincuentes", concluyó.

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Por su parte, María Teresa Gómez Galeano, técnica en Tomografía del hospital, remarcó que "si bien también atendemos con turnos previos, también atendemos a demanda, cosa que no suele pasar; hay gente que anda dando vueltas, boyando por un montón de lugares donde no consigue el turno hasta que viene acá".

"Esto es tremendo, no solamente para los que trabajamos acá, sino para todos los abuelos que se atienden en este lugar, que se van a quedar sin seguimiento médico porque no saben a dónde van a ir. Nosotros, como muchos saben, acá en Hurlingham teníamos una clínica Sagrado Corazón que se le llamaba [irónicamente] Camino al Cielo. Esa clínica cerró, todos esos afiliados vienen para acá, ellos se van a quedar sin atención. Es la verdad que es lamentable. Esto no solamente es recorte, esto es abandono hacia hacia nuestros abuelos y abuelas", subrayó.

Nora Biaggio, una jubilada de William Morris, destacó que "esto forma parte de la lucha que venimos encarando para nos devuelvan los medicamentos que el Gobierno quitó". "177 medicamentos nos quitaron. Que nos devuelvan la atención porque no hay atención, no hay operaciones, van a cerrar un montón de lugares en todo el país", exigió.

"Les rebajaron los sueldos en 52% a los médicos. No hay anteojos, no hay audífonos y no atienden las farmacias porque PAMI no paga. Entonces, esto implica que el Gobierno nos está matando, por eso estamos movilizados. Por eso queremos seguir la lucha, queremos que nos devuelvan el PAMI, porque el PAMI es nuestro. Lo tenemos que dirigir los trabajadores y los jubilados y terminar con este gobierno que vive a costa nuestra", planteó.

"Ahora, las jubilaciones, nos las van a quitar porque con la plata van a pagar las indemnizaciones. Nos van a quitar la plata de ANSES, dentro de unos meses nos vamos a cobrar. Hay que luchar todos los miércoles en las calles. Veamos si podemos organizar los jubilados de los miércoles también en Hurlingham para que en todo el país los jubilados peleemos", convocó la mujer.