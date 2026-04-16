Cómo sigue la salud de Luis Brandoni tras su accidente doméstico y qué dijeron los médicos El actor, que está próximo a cumplir 86 años, sufrió una caída en su casa que obligó a suspender sus funciones de teatro junto a Soledad Silveyra. + Seguir en







El actor de 85 años permanece en una sanatorio porteño.

La salud de Luis Brandoni tiene preocupado al mundo del espectáculo, luego de una caída en su casa que lo dejó internado y bajo estricto control médico. Se encuentra hospitalizado en el Sanatorio Güemes desde el lunes pasado.

El actor se encuentra "estable", según comunicaron los profesionales, aunque aguardan su mejoría para darle el alta médica. El actor cumplirá 86 años el próximo 18 de abril.

La buena noticia es que el hematoma por el golpe se está reabsorbiendo, según publicó Clarín, aunque el incidente hizo que se suspendiera la obra del artista y Soledad Silveyra, Quién es quién, hasta nuevo aviso.

La palabra del productor Carlos Rottemberg Por su parte, quien habló de la salud de Luis Brandoni es el productor teatral Carlos Rottemberg. "Sin entrar en lo específicamente médico, que no me corresponde, sí confirmamos anoche la suspensión del espectáculo, para que Beto pueda tener el tiempo necesario para llegar a buen puerto con la recuperación de su dolencia", sostuvo.

El empresario y dueño del teatro Multitabaris, donde se presentaba Brandoni, explicó que "por respeto al público, y que no se convierta en rehén de suspensiones y reprogramaciones, estamos sin fecha cierta de efectivizarlas".