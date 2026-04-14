Horacio Rosatti pidió el "acatamiento obligatorio" de los fallos de la Corte Suprema para dar previsibilidad a las inversiones El juez remarcó que "la seguridad jurídica tiene que ser para todos o, si no, no es segura". "Si todos sabemos a qué atenernos, puede haber certezas para los que las hacen y para los que las reciben", subrayó. Por + Seguir en







Rosatti destacó el rol intervencionista de la Corte Suprema en casos de competencias jurisdiccionales. Captura TV

El juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, brindó una charla en el Amcham Summit 2026 sobre la importancia de la institucionalidad "como pilar de desarrollo". Allí, destacó la importancia del "acatamiento obligatorio" de los fallos de la Corte Suprema, especialmente en temas de competencias, para dar "previsibilidad a las inversiones" en el país.

En esa línea, destacó que la Corte Suprema analiza casos de competencia entre municipios, provincias y la Nación, con un rol intervencionista y que resuelve alrededor de 15 mil causas por año. "Hay un requerimiento muy superior y muchas de estas cuestiones están vinculadas a la seguridad jurídica y a las inversiones", remarcó.

"Una inversión se puede concretar o malograr no solamente por la interpretación de un tratado bilateral, sino también por cláusulas medioambientales, tasas municipales o una ley que ponga en juego qué jurisdicción debe intervenir en casos de conflicto", remarcó el magistrado durante la cumbre de negocios con empresas de Estados Unidos.

"Este tipo de cuestiones deben ser resueltas por la Corte y debe ser de obligatorio acatamiento para tribunales inferiores. De esta manera, todos sabemos a qué atenernos y hay seguridad para el inversor y para los que invierten. La seguridad jurídica tiene que ser para todos, no para unos y no para otros, porque entonces no es segura", analizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2044070176149152201&partner=&hide_thread=false Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en #AmChamSummit 2026:



"Si la seguridad jurídica no es para todos, no es segura". pic.twitter.com/g6fuvobI2n — C5N (@C5N) April 14, 2026 Luis Caputo, en el Amcham Summit 2026: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas" El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este martes que la inflación retomará un sendero descendente a partir de abril y que la economía argentina podría ingresar en una etapa de crecimiento sostenido en el corto plazo, durante su exposición en el foro organizado por la AmCham Argentina.

El funcionario comenzó su intervención explicando que la desinflación registrada hasta el año pasado se vio interrumpido por el proceso previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva y una caída de la demanda de dinero. Luis Caputo - AmCham 2026 11-4-26 Prensa AmCham En ese sentido, remarcó que “la inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, y señaló que ese escenario “generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”. Caputo reconoció que el impacto de ese proceso todavía se siente: “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”. Sin embargo, marcó un cambio de tendencia: “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”.