14 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Horacio Rosatti pidió el "acatamiento obligatorio" de los fallos de la Corte Suprema para dar previsibilidad a las inversiones

El juez remarcó que "la seguridad jurídica tiene que ser para todos o, si no, no es segura". "Si todos sabemos a qué atenernos, puede haber certezas para los que las hacen y para los que las reciben", subrayó.

Por
Rosatti destacó el rol intervencionista de la Corte Suprema en casos de competencias jurisdiccionales.
Rosatti destacó el rol intervencionista de la Corte Suprema en casos de competencias jurisdiccionales.Captura TV

El juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, brindó una charla en el Amcham Summit 2026 sobre la importancia de la institucionalidad "como pilar de desarrollo". Allí, destacó la importancia del "acatamiento obligatorio" de los fallos de la Corte Suprema, especialmente en temas de competencias, para dar "previsibilidad a las inversiones" en el país.

El embajador de Estados Unidos ratificó el respaldo de la gestión de Trump al gobierno de Javier Milei
Te puede interesar:

El embajador de EEUU ratificó el respaldo de la gestión de Trump al gobierno de Milei

En esa línea, destacó que la Corte Suprema analiza casos de competencia entre municipios, provincias y la Nación, con un rol intervencionista y que resuelve alrededor de 15 mil causas por año. "Hay un requerimiento muy superior y muchas de estas cuestiones están vinculadas a la seguridad jurídica y a las inversiones", remarcó.

"Una inversión se puede concretar o malograr no solamente por la interpretación de un tratado bilateral, sino también por cláusulas medioambientales, tasas municipales o una ley que ponga en juego qué jurisdicción debe intervenir en casos de conflicto", remarcó el magistrado durante la cumbre de negocios con empresas de Estados Unidos.

"Este tipo de cuestiones deben ser resueltas por la Corte y debe ser de obligatorio acatamiento para tribunales inferiores. De esta manera, todos sabemos a qué atenernos y hay seguridad para el inversor y para los que invierten. La seguridad jurídica tiene que ser para todos, no para unos y no para otros, porque entonces no es segura", analizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2044070176149152201&partner=&hide_thread=false

Luis Caputo, en el Amcham Summit 2026: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este martes que la inflación retomará un sendero descendente a partir de abril y que la economía argentina podría ingresar en una etapa de crecimiento sostenido en el corto plazo, durante su exposición en el foro organizado por la AmCham Argentina.

El funcionario comenzó su intervención explicando que la desinflación registrada hasta el año pasado se vio interrumpido por el proceso previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva y una caída de la demanda de dinero.

Luis Caputo - AmCham 2026 11-4-26

En ese sentido, remarcó que “la inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, y señaló que ese escenario “generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”.

Caputo reconoció que el impacto de ese proceso todavía se siente: “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”. Sin embargo, marcó un cambio de tendencia: “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei remarcó que el programa es sólido y que no hay crisis.

Milei, a un año de la salida del cepo: "No fue una medida técnica, fue una declaración de principios"

jorge macri, en el amcham summit 2026: si a la ciudad le va bien, al pais le va bien

Jorge Macri, en el Amcham Summit 2026: "Si a la Ciudad le va bien, al país le va bien"

play

AmCham Summit 2026: Milei encabeza la cumbre de negocios con empresas de EEUU en el país

Milei no estará presente en el homenaje al papa Francisco.

La Iglesia le hará un homenaje al papa Francisco a un año de su muerte: Milei no estará presente

Comisión Nacional de Energía Atómica.

Directivos de la CNEA alertaron por el deterioro de los salarios, la falta de presupuesto y la fuga de profesionales

El arzobispo de Mendoza Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Iglesia respaldó al papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

Rating Cero

Emilia Attias se separó del Turco Naim.

Bomba: Emilia Attias reveló el verdadero motivo de su separación con el Turco Naim

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. 

Marvel apuesta a Sydney Sweeney para relanzar la saga de X-Men: ¿qué heroína interpretaría?

La impactante transformación física de Robert Pattinson para su nuevo papel en Dune.

El cambio abrupto de Robert Pattinson para la película Dune

Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán

Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada.
play

Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará

En las últimas horas se confirmó la muerte de Felipe Staiti miembro fundador de Los Enanitos Verdes.
play

A los 64 años, murió Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes

últimas noticias

El abrupto final de su carrera estuvo marcado por constantes hernias discales.

La historia del futbolista latinoamericano que jugó en Europa y por una lesión durísima tuvo que dejar los botines

Hace 19 minutos
La aplicación permite geolocalizar vinchucas y evacuar dudas.

Científicos argentinos crearon una app para monitorear las vinchucas

Hace 21 minutos
González declaró ante la Justicia en Comodoro Rivadavia.

Habló el padrastro de Ángel López: "Nosotros somos inocentes"

Hace 21 minutos
Conforme avanzan las semanas, cada uno de los equipos decidirá cuál será la ciudad indicada que tenga todo lo necesario para poder instalarse cómodamente y que la logística y los tiempos no sean un problema a la hora de desplazarse a otros puntos.

Dónde estarán las bases de cada selección que juegan el Mundial 2026

Hace 25 minutos
Emiliano Endrizzi está en libertad y tiene prohibido salir del país.

El jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión fue imputado por intimidación pública

Hace 27 minutos