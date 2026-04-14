Dura crítica de la CGT a la reforma laboral en Amcham Summit 2026: "No generará empleo ni formalización"

Jorge Sola cuestionó la ley impulsada por el Gobierno, advirtió que carece de una visión moderna del trabajo y denunció la exclusión sindical en su elaboración.

En el escenario del foro de AmCham, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola , criticó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. Para el dirigente sindical, el proceso terminó siendo “una gran oportunidad perdida” y dejó expuestas las tensiones entre el oficialismo y el movimiento obrero.

Sola apuntó directamente contra el origen de la iniciativa. “La reforma laboral fue una gran oportunidad perdida por la imposibilidad que tuvieron todos los sectores de sentarse para modernizar el mundo del trabajo” , sostuvo.

Al tiempo que remarcó que desde la central obrera no rechazan el debate, sino la forma en que se impulsaron. “Los representantes de los trabajadores queremos una modernización laboral, pero no es algo que suceda con esta ley”, enfatizó.

Jorge Sola, secretario general de la CGT y del Sindicato del Seguro de la República Argentina, en #AmChamSummit 2026: "Creemos en una asociación estratégica entre la inversión productiva y la relación de los trabajadores. Va a dar como resultado el crecimiento del país". pic.twitter.com/wCbYkd9k4C

En su intervención, el dirigente puso en duda uno de los ejes del discurso oficial: la generación de empleo . “Esta ley no va a generar mayor trabajo ni formalización” , afirmó.

Acto seguido cuestionó el enfoque económico de la reforma: “El cambio de relaciones laborales entre el que contrata y el contratado no genera trabajo por sí mismo, sino que se necesita un proyecto de inversión productiva que no lo vemos ni en el discurso ni en la praxis política”.

El reclamo por la falta de diálogo atravesó todo su mensaje. Según Sola, la CGT quedó al margen tanto en la redacción como en el debate parlamentario. “Esto es una gran pérdida y una gran derrota. No nos convocaron en el origen del proyecto ni en su debate. Por eso hoy estamos invalidando porque creemos que incluso viola la Constitución”, advirtió, en línea con los cuestionamientos judiciales que ya afectan a la norma.

Además, criticó el contenido de la ley por considerar que no incorpora los desafíos actuales del mercado laboral. “No tiene ningún artículo que modernice el mundo del trabajo. No se habla de robótica, de IA, de nuevas tecnologías ni de nuevos modos de producción de bienes y servicios”, señaló.

En ese sentido, cuestionó la derogación de la Ley de Teletrabajo, a la que definió como un antecedente alineado con las nuevas formas laborales surgidas tras la pandemia.

Como contrapunto, Sola propuso un camino alternativo basado en el consenso tripartito. “El mejor modo de transitar la modernización laboral es en una mesa paritaria entre quienes invierten, los trabajadores y un Estado inteligente y eficaz. Lleva más trabajo, pero va a dar mejores resultados. Así garantizás que las inversiones tengan un nuevo contrato social y una seguridad jurídica que con esta ley no la tienen”, puntualizó.