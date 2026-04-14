14 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Dura crítica de la CGT a la reforma laboral en Amcham Summit 2026: "No generará empleo ni formalización"

Jorge Sola cuestionó la ley impulsada por el Gobierno, advirtió que carece de una visión moderna del trabajo y denunció la exclusión sindical en su elaboración.

Por
Dura crítica de la CGT a la reforma laboral en Amcham Summit 2026: No generará empleo ni formalización

Dura crítica de la CGT a la reforma laboral en Amcham Summit 2026: "No generará empleo ni formalización"

En el escenario del foro de AmCham, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, criticó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. Para el dirigente sindical, el proceso terminó siendo “una gran oportunidad perdida” y dejó expuestas las tensiones entre el oficialismo y el movimiento obrero.

La CGT se organiza contra el gobierno de Milei. 
Te puede interesar:

Día del Trabajador: la CGT se movilizará a Plaza de Mayo el 30 de abril

Sola apuntó directamente contra el origen de la iniciativa. “La reforma laboral fue una gran oportunidad perdida por la imposibilidad que tuvieron todos los sectores de sentarse para modernizar el mundo del trabajo”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2044084973372596685&partner=&hide_thread=false

Al tiempo que remarcó que desde la central obrera no rechazan el debate, sino la forma en que se impulsaron. “Los representantes de los trabajadores queremos una modernización laboral, pero no es algo que suceda con esta ley”, enfatizó.

En su intervención, el dirigente puso en duda uno de los ejes del discurso oficial: la generación de empleo. “Esta ley no va a generar mayor trabajo ni formalización”, afirmó.

Acto seguido cuestionó el enfoque económico de la reforma: “El cambio de relaciones laborales entre el que contrata y el contratado no genera trabajo por sí mismo, sino que se necesita un proyecto de inversión productiva que no lo vemos ni en el discurso ni en la praxis política”.

El reclamo por la falta de diálogo atravesó todo su mensaje. Según Sola, la CGT quedó al margen tanto en la redacción como en el debate parlamentario. “Esto es una gran pérdida y una gran derrota. No nos convocaron en el origen del proyecto ni en su debate. Por eso hoy estamos invalidando porque creemos que incluso viola la Constitución”, advirtió, en línea con los cuestionamientos judiciales que ya afectan a la norma.

Además, criticó el contenido de la ley por considerar que no incorpora los desafíos actuales del mercado laboral. “No tiene ningún artículo que modernice el mundo del trabajo. No se habla de robótica, de IA, de nuevas tecnologías ni de nuevos modos de producción de bienes y servicios”, señaló.

En ese sentido, cuestionó la derogación de la Ley de Teletrabajo, a la que definió como un antecedente alineado con las nuevas formas laborales surgidas tras la pandemia.

Como contrapunto, Sola propuso un camino alternativo basado en el consenso tripartito. “El mejor modo de transitar la modernización laboral es en una mesa paritaria entre quienes invierten, los trabajadores y un Estado inteligente y eficaz. Lleva más trabajo, pero va a dar mejores resultados. Así garantizás que las inversiones tengan un nuevo contrato social y una seguridad jurídica que con esta ley no la tienen”, puntualizó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Santilli, ministro del Interior.

Santilli: "Las reformas tienen que ser estructurales y no parches"

La senadora por CABA destacó el rol del Congreso Nacional en el futuro del desarrollo económico.

Bullrich confirmó que se comercializarán con Estados Unidos un total de 1643 productos

El embajador de Estados Unidos ratificó el respaldo de la gestión de Trump al gobierno de Javier Milei

El embajador de EEUU ratificó el respaldo de la gestión de Trump al gobierno de Milei

Rosatti destacó el rol intervencionista de la Corte Suprema en casos de competencias jurisdiccionales.

Rosatti pidió el "acatamiento obligatorio" de los fallos de la Corte para dar previsibilidad a las inversiones

Milei remarcó que el programa es sólido y que no hay crisis.

Milei, a un año de la salida del cepo: "No fue una medida técnica, fue una declaración de principios"

jorge macri, en el amcham summit 2026: si a la ciudad le va bien, al pais le va bien

Jorge Macri, en el Amcham Summit 2026: "Si a la Ciudad le va bien, al país le va bien"

Rating Cero

Qué fue de la vida de Amigacho, el personaje de la TV amado en 2010. 

Amigacho, el famoso personaje de la televisión: qué fue de su vida

Emilia Attias se separó del Turco Naim.

Bomba: Emilia Attias reveló el verdadero motivo de su separación con el Turco Naim

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. 

Marvel apuesta a Sydney Sweeney para relanzar la saga de X-Men: ¿qué heroína interpretaría?

La impactante transformación física de Robert Pattinson para su nuevo papel en Dune.

El cambio abrupto de Robert Pattinson para la película Dune

Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán

Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada.
play

Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará

últimas noticias

El menor sufrió las burlas de las redes cuando pidió justicia por el padre. 

Verónica Ojeda hizo un duro descargo por las burlas contra su hijo Dieguito

Hace 16 minutos
Turismo en Buenos Aires: cuáles son los lugares que no podés dejar de visitar si estás en La Boca

Turismo en Buenos Aires: cuáles son los lugares que no podés dejar de visitar si estás en La Boca

Hace 23 minutos
George Weah fue figura del AC Milan durante la década de 1990.

Un hecho único: el futbolista que se convirtió en el presidente de su país

Hace 24 minutos
Mundial 2026: ¿dónde queda Argelia y qué países tiene alrededor?

Mundial 2026: dónde queda Argelia y qué países tiene alrededor

Hace 25 minutos
Aprovechar el papel de aluminio como herramienta para redireccionar la señal emitida por el router.

Como podés potenciar la red Wifi de tu casa utilizando aluminio

Hace 27 minutos