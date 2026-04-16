Luis Caputo ratificó el rumbo económico de ajuste y desregulación: "Necesitamos ser más competitivos"

Pese a la inflación al alza, el ministro defendió el programa económico y adelantó que el Gobierno avanzará con más reformas. "No nos vamos a mover ni un centímetro", afirmó ante inversores en el marco de la cumbre del FMI y el Banco Mundial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ratificaron este jueves el rumbo de la gestión económica, dos días después de que el INDEC informara la inflación de marzo . "Necesitamos ser más competitivos", insistió el exministro de Finanzas de Mauricio Macri.

"Lo estamos haciendo bajando impuestos, reduciendo regulaciones, mejorando la logística, y no a través de la vieja forma que los políticos solían usar en Argentina, que era mediante megadevaluaciones para ocultar la falta de productividad", enumeró el funcionario de Javier Milei ante inversores en la cumbre del FMI y el Banco Mundial.

En línea con el Presidente, Caputo reiteró que "es la primera vez" que se toma el camino libertario y prometió: "No nos vamos a mover ni un centímetro de él para continuar con nuestras reformas estructurales". También intentó llevar tranquilidad política y celebró la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.

"Después de las elecciones de medio término, tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas, que nos permitirá seguir enviando leyes al Congreso para continuar en este camino de reformas", afirmó el ministro.

Por su parte, el funcionario del BCRA defendió la política monetaria porque el régimen prevaleció después de "un ataque tan fuerte" como el que Milei adjudicó a la oposición en 2025, y celebró que se redujera la volatilidad y bajara las tasas de interés.

"En un contexto de estabilidad cambiaria, donde los precios relativos todavía se están acomodando, esperamos que este sea un proceso que ya esté llegando a su fin", afirmó Bausili, y atribuyó la mayor resistencia del país al shock externo a "la solidez de los pilares del programa económico y las reformas que ya se han llevado a cabo".

En esa línea, Caputo aseguró que mantendrá el programa económica sin cambios pese al aumento del petróleo y la carne. "Nuestro enfoque en términos de política monetaria sigue centrado en las tendencias subyacentes de la inflación y no en reaccionar a shocks en precios relativos", definió.

El funcionario del Banco Central enfatizó además en la importancia de la credibilidad: "Lo que esperamos es haber construido credibilidad, que será una herramienta muy importante".