El Gobierno bonaerense cuestionó a Patricia Bullrich: "Si tiene pruebas de que organizamos violencia, que las muestre" El ministro bonaerense Carlos Bianco condenó los hechos de violencia ocurridos en la fallida caravana de Javier Milei en territorio bonaerense, pero apuntó contra la titular de Seguridad por vincular al kirchnerismo con la organización de los mismos. Por







“Nosotros condenamos cualquier actitud violenta por cualquiera de las partes", aseguró Carlos Bianco.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó a la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, por vincular al kirchnerismo con los hechos de violencia ocurridos en la fallida caravana presidencial en Lomas de Zamora. "Si tiene pruebas de que organizamos violencia, que las muestre", apuntó el funcionario, que también condenó el tono y la formas que utilizan funcionarios nacionales, incluso del propio presidente Javier Milei.

“Nosotros condenamos cualquier actitud violenta por cualquiera de las partes, pero también condenamos los discursos de odio y las provocaciones. Me parece que ninguna cosa corresponde. Creemos en la democracia, en las instituciones democráticas y en que todas las discusiones se tienen que dar con respeto y con argumentos”, señaló en un primer momento Bianco durante una entrevista por Radio Con Vos.

En el mismo sentido, dejó en claro que no debe justificarse la violencia en ninguna de sus formas y puso como ejemplo a la figura del jefe de Estado: “Del otro lado tenemos al Presidente, sus ministros y sus candidatos que se la pasan insultando al gobernador, a la gente, a los discapacitados, etcétera. Me parece que no es un lindo ejemplo, ni una forma de encarar una discusión democrática”.

“Condenamos todas las expresiones de violencia, verbal, física y argumental. No se puede justificar la violencia después de la provocación, porque si no parece que se la está avalando”, remarcó Bianco.

Javier Milei caravana Lomas de Zamora Con relación a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó al kirchnerismo con la organización de hechos violentos en el distrito de la Tercera Sección Electoral, Bianco fue contundente: “Lo que digo es que lo demuestre, para eso es ministra de Seguridad de la Nación”