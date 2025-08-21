21 de agosto de 2025 Inicio
Patricia Bullrich responsabilizó al Gobierno bonaerense por los graves incidentes en la cancha de Independiente

La ministra de Seguridad apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y la gestión de la Provincia por el salvaje enfrentamiento entre los simpatizantes del Rojo y de la Universidad de Chile. “Fue una tragedia. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”, subrayó.

La ministra apuntó contra Axel Kicillof y lo trató de "inútil".

El Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un comunicado tras las agresiones en Avellaneda correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana responsabilizó a la provincia de Buenos Aires. En esa línea, la ministra, Patricia Bullrich, citó el escrito publicado en redes y consideró que se trató de “una tragedia”.

Alonso cruzó a Bullrich y dijo que está en modo campaña.
El ministro de Seguridad bonaerense cruzó a Patricia Bullrich: "Siempre miente"

“Lo de ayer (por el miércoles) en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden”, arremetió sin piedad.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en la situación de los hinchas lastimados y remarcó que las autoridades provinciales “se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”: “Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden”.

“Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean. El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Patricia Bullrich Independiente

El comunicado del Ministerio de Seguridad tras la pelea de los hinchas en Avellaneda

Casi doce horas después de la agresión entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile, el Ministerio de Seguridad de la Nación aclaró que “frente a la violencia desatada por la hinchada visitante y la inacción de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, se dispusieron acciones inmediatas e iniciaron actuaciones para sancionar a los responsables”.

Además, consideraron que “el operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires”. En ese caso, para la cartelera que está a cargo de Patricia Bullrich, la Policía bonaerense y Aprevide “condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”.

“La Policía recibió al orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”, agregaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/1958532954432405579&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, se subrayó que “esta irresponsabilidad se agrava cuando el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la AFA deciden, de manera conjunta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias”.

Por último, el Ministerio de Seguridad destacó que “como contracara, las fuerzas federales actuaron de acuerdo con sus responsabilidades: la Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país; el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan ‘El Gordo Juani’ Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente”.

