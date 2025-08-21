El ministro de Seguridad bonaerense cruzó a Patricia Bullrich: "Siempre miente" Javier Alonso sostuvo que la funcionaria, quien había cuestionado el accionar de la Provincia en los graves incidentes en la cancha de Independiente, "desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento" y está en "modo campaña". Por







Alonso cruzó a Bullrich y dijo que está en "modo campaña".

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió este martes al cruce de la titular del área a nivel nacional, Patricia Bullrich, quien había cuestionado el accionar de la Provincia en los graves incidentes que tuvieron lugar en la cancha de Independiente contra la U de Chile por Copa Sudamericana y sostuvo que la funcionaria "siempre miente".

"Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y CANDIDATA miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento", sostuvo.

Alonso agregó luego que el concepto de hinchada visitante del que habla la ministra "tiene que ver solo con los torneos locales".

alonso "Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados", afirmó.

El ministro bonaerense explicó que "la seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol".

Y concluyó, con ironía, que "tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce".