El Gobierno avanza con la privatización de AySA: se conocen las propuestas para quedarse con el 90% de la compañía

El Gobierno oficializó el último paso previo a la apertura de las ofertas económicas por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y confirmó que el próximo 8 de octubre, a las 10, se conocerán las propuestas de los dos grupos que siguen en carrera para quedarse con el 90% de la compañía estatal encargada de proveer los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 partidos del conurbano bonaerense.
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