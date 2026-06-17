La obra social de los jubilados negó tener atrasos en los pagos y confirmó aumentos del 1,9% para junio y julio. La aclaración llegó en medio de las advertencias de prestadores sobre posibles suspensiones de turnos y cirugías programadas.

El Gobierno asegura que PAMI no tiene deuda acumulada con clínicas y sanatorios

El Gobierno salió a rechazar las versiones sobre una presunta deuda acumulada del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) con clínicas y sanatorios de todo el país, en medio del conflicto abierto con las cámaras que representan a los prestadores privados.

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A través de un comunicado oficial, desde la obra social sostuvieron que los pagos se realizan de acuerdo con el cronograma establecido y remarcaron que no existen obligaciones pendientes por fuera de los gastos corrientes habituales.

“PAMI no tiene deuda acumulada con clínicas y sanatorios a nivel nacional. El cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes”, señalaron desde el organismo.

La aclaración se conoció luego de que distintas entidades que nuclean a clínicas y sanatorios advirtieran sobre la posibilidad de restringir prestaciones para afiliados del PAMI, debido al retraso en la actualización de los aranceles y a presuntas demoras en los pagos.

Desde el sector prestador aseguran que el aumento de los costos operativos y el desfase entre la inflación y los valores abonados por la obra social complican la sostenibilidad del sistema, lo que podría derivar en la reprogramación de turnos, estudios y cirugías no urgentes.

En respuesta a esos reclamos, el Gobierno confirmó que ya fueron acordados incrementos del 1,9% para junio y otro 1,9% para julio.

El comunicado del Gobierno sobre la situación del PAMI

"PAMI no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional. El cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes", indicaron desde el Ejecutivo.

“Con respecto a la actualización de los valores, se acordaron aumentos del 1,9% para junio y julio respectivamente, y los vamos a volver a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario”, agregaron.

De esta manera, el Gobierno busca llevar tranquilidad a los casi seis millones de afiliados que dependen del PAMI para acceder a prestaciones médicas en todo el país, mientras continúan las negociaciones con las entidades del sector privado.