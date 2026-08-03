3 de agosto de 2026 Inicio
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Rehabilitan un histórico cruce ferroviario entre Argentina y Brasil tras casi una década de inactividad

Las obras en el puente internacional que conecta Paso de los Libres con Uruguaiana buscan restablecer el transporte de cargas con financiamiento del Mercosur. El último tren cruzó la frontera en 2017.

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La habilitación del tendido permitirá trasladar productos agrícolas

La habilitación del tendido permitirá trasladar productos agrícolas, cemento y pasta de celulosa entre ambas naciones.

Los trabajos para recuperar el paso ferroviario internacional entre la ciudad correntina de Paso de los Libres y la localidad brasileña de Uruguaiana comenzaron en los últimos días sobre el acceso argentino al puente binacional. Esta obra busca devolverle la operatividad al corredor fronterizo de la Línea Urquiza tras casi una década sin circulación de trenes.

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Las tareas iniciales comprenden la limpieza del tendido, la remoción de intrusiones y la reparación de la infraestructura sobre el Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas. En tanto, las autoridades aguardan que Brasil inicie intervenciones similares en su territorio para completar la puesta a punto de toda la traza.

El proyecto "Obras prioritarias de recuperación de la infraestructura de la Línea Urquiza" cuenta con una inversión conjunta de u$s44,4 millones. El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) financia u$s29,8 millones, mientras que el Estado argentino aporta u$s14,6 millones adicionales.

A comienzos de este año, el organismo regional completó el primer desembolso por u$s4,44 millones para dar marcha a la iniciativa. La empresa estatal Trenes Argentinos Cargas ejecuta los trabajos que contemplan mejoras integrales en 210 kilómetros de vías.

El plan integral fortalece la conectividad regional del transporte

El programa contempla intervenciones en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones para afianzar la conexión con Brasil, Uruguay y Paraguay. Dentro de esta planificación, el tramo entre Paso de los Libres y Uruguaiana figura entre los puntos prioritarios de las cuadrillas.

La habilitación del tendido permitirá trasladar productos agrícolas, cemento y pasta de celulosa entre ambas naciones. Además, la iniciativa reducirá los costos logísticos y la dependencia del transporte pesado por carretera en la Mesopotamia.

El último tren de cargas operado por la firma estatal cruzó la frontera en mayo de 2017. La reapertura definitiva de este paso dependerá de la finalización simultánea de los trabajos en ambos lados del río Uruguay.

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