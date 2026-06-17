17 de junio de 2026 Inicio
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Qué jubilados de ANSES no recibirán el bono extra de julio 2026 y cuánto menos cobrarán

Este grupo de beneficiarios quedará por fuera del ingreso extraordinario en la próxima liquidación.

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Atención: este grupo de jubilados no recibirá el bono extraordinario en julio 2026.

Atención: este grupo de jubilados no recibirá el bono extraordinario en julio 2026.

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  • Los jubilados y pensionados que perciban haberes superiores a $411.867,96 brutos no accederán al bono extraordinario de $70.000 en julio de 2026.
  • ANSES aplicará un aumento del 2,6% en las prestaciones, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación.
  • Durante julio también se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.
  • Los beneficiarios que perciban más de una prestación previsional tampoco recibirán el refuerzo extraordinario.

ANSES confirmó que en julio de 2026 las jubilaciones y pensiones volverán a actualizarse con un incremento del 2,6%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la evolución de la inflación informada por el INDEC. A ese aumento se suma el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

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Sin embargo, no todos los beneficiarios accederán al bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional mantiene para reforzar los ingresos de los sectores con menores haberes dentro del sistema previsional.

JUBILADOS ANSES

Cuáles son los jubilados de ANSES que no reciben el bono extra en julio 2026

De acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades nacionales, el bono de $70.000 continuará focalizado en quienes perciben los ingresos más bajos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Por ese motivo, quedarán excluidos del beneficio todos los jubilados y pensionados que cobren más de $411.867,96 brutos mensuales. En consecuencia, este grupo recibirá únicamente el aumento por movilidad y el aguinaldo, pero no contará con el refuerzo adicional.

La diferencia económica es significativa. Mientras quienes reúnen las condiciones para acceder al bono recibirán un complemento de $70.000, los jubilados excluidos cobrarán exactamente ese monto menos durante julio.

También quedarán fuera del beneficio los titulares que perciban más de una prestación previsional, como puede ocurrir con quienes cobran una jubilación y una pensión por viudez de manera simultánea. El objetivo de esta medida, según lo informado oficialmente, es concentrar la asistencia extraordinaria en los sectores con menor capacidad de consumo.

ANSES

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en julio 2026

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario de pagos previsto para julio de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.
  • DNI terminado en 6: martes 28 de julio.
  • DNI terminado en 7: miércoles 29 de julio.

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