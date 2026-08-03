3 de agosto de 2026 Inicio
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El gobierno de Pullaro ordenó sacar una bandera contra la Ley de Tierras en la cancha de Newell's

"Las tierras no se venden, las tierras se defienden", rezaba el trapo que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe retiró de una de las plateas del estadio Marcelo Bielsa en la previa del partido con Boca. Duras críticas de juristas y dirigentes políticos.

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La bandera que el gobierno provincial ordenó quitar de la platea.

La bandera que el gobierno provincial ordenó quitar de la platea.

El gobierno de Maximiliano Pullaro quedó en el centro de una fuerte polémica este lunes tras la decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe de ordenar el retiro y posterior secuestro de una bandera desplegada en el estadio de Newell's Old Boys que expresaba su rechazo al proyecto de Ley de Tierras.

La vicepresidenta Victoria Villarruel.
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El episodio ocurrió durante los controles de la inspección preventiva del pasado domingo en el Coloso Marcelo Bielsa, antes del partido frente a Boca Juniors, cuando la Sección Explosivos de la Policía de Santa Fe detectó una tela con la consigna: "Las tierras no se venden, las tierras se defienden". Minutos más tarde, se ordenó el secuestro del trapo por indicación oficial y se lo trasladó a la comisaría 2ª.

El secretario de Gestión Institucional del ministerio, Federico Angelini, justificó la medida al sostener que "se encontró esa bandera, cuyo mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo". Asimismo, el funcionario aclaró que "la Dirección Provincial de Espectáculos y el Club Newell’s Old Boys definieron que correspondía sacar esa bandera".

El operativo policial generó sospechas de un guiño político de la administración santafesina hacia el Poder Ejecutivo Nacional. El reclamo reprimido apuntaba directamente contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Senado buscará tratar esta semana para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros.

Referentes de la justicia y la política cuestionaron la arbitrariedad de la medida

Las críticas no tardaron en llegar desde diversos sectores institucionales. El docente de Derecho Constitucional Oscar Blando tildó el operativo como "un ataque a la libertad de expresión", mientras que el ministro de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta, consideró la situación como "inédita" y reclamó individualizar al responsable por la "torpeza o el desconocimiento de sus obligaciones".

En las redes sociales, la medida dividió opiniones entre quienes rechazaron la utilización política de la cancha y quienes defendieron el derecho a la manifestación social. El dirigente opositor Eduardo Toniolli celebró la consigna de la tela en sus cuentas personales, mientras que dirigentes del club leproso mantuvieron reservas para no escalar el conflicto.

La controversia sumó un capítulo de malestar por el evidente doble rasero en los controles dentro de los estadios. Diversos sectores remarcaron la celeridad para incautar una proclama social, en contraste con la habitual pasividad oficial ante la histórica presencia de banderas y mensajes vinculados a bandas narcocriminales en Rosario.

Pese al intento del oficialismo provincial por dar por cerrado el tema, la orden emanada desde la cartera de Seguridad provocó malestar en socios y simpatizantes.

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