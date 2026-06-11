Remontada histórica de los Knicks contra los Spurs: la jugada de Anunoby que recordó a la "palomita" de Manu Ginóbili en Atenas

New York venció 107-106 a San Antonio en el cuarto juego, luego de revertir una desventaja de 29 puntos: la mayor recuperación registrada en esta instancia.

Los New York Knicks quedaron a un paso de conquistar un título que se les niega desde 1973, después de protagonizar una de las remontadas más impactantes de la historia de la NBA. En el cuarto partido de las Finales, disputado el miércoles en el Madison Square Garden, vencieron 107-106 a los San Antonio Spurs tras recuperarse de una desventaja que llegó a ser de 29 puntos.

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La victoria tuvo todos los ingredientes de una noche histórica: un estadio colmado, una reacción inesperada y un desenlace definido en los últimos segundos. El héroe fue OG Anunoby , quien además de jugar un buen partido anotó el doble decisivo cuando apenas restaban 1,6 segundos en el reloj.

La acción recordó inevitablemente una de las jugadas más emblemáticas del deporte argentino: el recordado doble de Manu Ginóbili ante Serbia y Montenegro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 . Aquella conversión, con 3,8 segundos por jugarse, le dio a la selección argentina una victoria clave en el camino hacia la histórica medalla dorada.

LA CANASTA DE OG ANUNOBY QUE LE HA DADO LA VICTORIA A LOS NEW YORK KNICKS LA MAYOR REMONTADA EN LA HISTORIA DE LAS FINALES DE LA NBA (29 PUNTOS) ESTO ES HISTÓRICO pic.twitter.com/8bqaHZUbyh

Anunoby fue la gran figura de la noche. Terminó con 33 puntos , producto de una extraordinaria eficacia en el lanzamiento, además de sumar cuatro rebotes. Pero su aporte no se limitó al ataque: también protagonizó una acción defensiva decisiva sobre De'Aaron Fox antes de convertirse en el protagonista absoluto del cierre.

Durante gran parte del encuentro parecía que la serie volvería a San Antonio igualada. L os Spurs dominaron con claridad el primer tiempo y llegaron al descanso con una ventaja de 27 puntos. Su juego colectivo recordó por momentos a los mejores equipos de la franquicia texana, mientras que los Knicks lucían superados en todos los aspectos.

Sin embargo, el escenario cambió por completo en la segunda mitad. Liderados por Jalen Brunson, que anotó 17 puntos después del entretiempo, los locales comenzaron una recuperación que parecía improbable. Con intensidad defensiva, acierto ofensivo y el impulso de su público, fueron reduciendo la diferencia hasta llegar a un cierre punto a punto.

Los Spurs también tuvieron oportunidades para asegurar el triunfo. Algunos tiros libres fallados por Victor Wembanyama y decisiones apresuradas en los minutos finales terminaron abriendo una puerta que los Knicks aprovecharon al máximo.

La magnitud de la remontada quedó reflejada en los registros históricos: recuperar una desventaja de 27 puntos al finalizar la primera mitad representa la mayor reacción de este tipo en la historia de los playoffs de la NBA. Un dato que explica por qué la victoria ya ocupa un lugar especial en la memoria de los aficionados neoyorquinos.

El resumen del triunfo de New York Knicks con San Antonio Spurs