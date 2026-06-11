11 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Remontada histórica de los Knicks contra los Spurs: la jugada de Anunoby que recordó a la "palomita" de Manu Ginóbili en Atenas

New York venció 107-106 a San Antonio en el cuarto juego, luego de revertir una desventaja de 29 puntos: la mayor recuperación registrada en esta instancia.

Por
Gran partido entre New York y San Antonio.

Gran partido entre New York y San Antonio.

Los New York Knicks quedaron a un paso de conquistar un título que se les niega desde 1973, después de protagonizar una de las remontadas más impactantes de la historia de la NBA. En el cuarto partido de las Finales, disputado el miércoles en el Madison Square Garden, vencieron 107-106 a los San Antonio Spurs tras recuperarse de una desventaja que llegó a ser de 29 puntos.

Ganó tres anillos de la NBA y jugó en Atenas de Córdoba.
Te puede interesar:

Quién era el jugador de la NBA que jugó con Jordan en los Bulls y se retiró en Argentina

La victoria tuvo todos los ingredientes de una noche histórica: un estadio colmado, una reacción inesperada y un desenlace definido en los últimos segundos. El héroe fue OG Anunoby, quien además de jugar un buen partido anotó el doble decisivo cuando apenas restaban 1,6 segundos en el reloj.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasionBasketNBA/status/2064914570158752041?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false

La acción recordó inevitablemente una de las jugadas más emblemáticas del deporte argentino: el recordado doble de Manu Ginóbili ante Serbia y Montenegro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Aquella conversión, con 3,8 segundos por jugarse, le dio a la selección argentina una victoria clave en el camino hacia la histórica medalla dorada.

Embed - Atenas 2004 - Palomita Manu Ginóbili ante Serbia y Montenegro - Distintos relatos

Anunoby fue la gran figura de la noche. Terminó con 33 puntos, producto de una extraordinaria eficacia en el lanzamiento, además de sumar cuatro rebotes. Pero su aporte no se limitó al ataque: también protagonizó una acción defensiva decisiva sobre De'Aaron Fox antes de convertirse en el protagonista absoluto del cierre.

Durante gran parte del encuentro parecía que la serie volvería a San Antonio igualada. Los Spurs dominaron con claridad el primer tiempo y llegaron al descanso con una ventaja de 27 puntos. Su juego colectivo recordó por momentos a los mejores equipos de la franquicia texana, mientras que los Knicks lucían superados en todos los aspectos.

Sin embargo, el escenario cambió por completo en la segunda mitad. Liderados por Jalen Brunson, que anotó 17 puntos después del entretiempo, los locales comenzaron una recuperación que parecía improbable. Con intensidad defensiva, acierto ofensivo y el impulso de su público, fueron reduciendo la diferencia hasta llegar a un cierre punto a punto.

Los Spurs también tuvieron oportunidades para asegurar el triunfo. Algunos tiros libres fallados por Victor Wembanyama y decisiones apresuradas en los minutos finales terminaron abriendo una puerta que los Knicks aprovecharon al máximo.

La magnitud de la remontada quedó reflejada en los registros históricos: recuperar una desventaja de 27 puntos al finalizar la primera mitad representa la mayor reacción de este tipo en la historia de los playoffs de la NBA. Un dato que explica por qué la victoria ya ocupa un lugar especial en la memoria de los aficionados neoyorquinos.

El resumen del triunfo de New York Knicks con San Antonio Spurs

Embed - HISTÓRICA REMONTADA de KNICKS vs SPURS en Juego 4 | Highlights | Finales NBA | Resumen

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump fue abucheado cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes en las finales de la NBA.

Trump, abucheado en el Madison Square Garden durante las finales de la NBA

El último equipo donde jugó StaceyKing, fue en Atenas de Córdoba, en Argentina.

Conmoción en la NBA: murió un tricampeón de los Chicago Bulls de Michael Jordan que jugó en el básquet argentino

Yomif Kejelcha, el segundo hombre más veloz de la historia  del maratón.

El etíope Yomif Kejelcha participará de los 21K de Buenos Aires

La obra más grande del astro rosarino estará en Argentina.

Inauguran la estatua de Messi más grande del mundo: cuánto mide y dónde estará

Desde su llegada a Boca en este 2026, Adam Bareiro jugó apenas 13 partidos y metió 4 goles.

Bareiro se nacionalizó argentino y le abre un cupo a Boca: ¿a quién le apunta Riquelme?

México se convertirá en el primer país en el mundo en albergar tres veces un Mundial.

Mundial 2026: FIFA homenajeará a Maradona y Pelé en la ceremonia inaugural en México

Rating Cero

Cambios en la programación de El Trece.

Cambios en El Trece: la modificación de la grilla levantó definitivamente un programa

La vedette y un gran cambio.

Físico renovado y destacado: así fue la impresionante transformación de Adabel Guerrero

Mauro Icardi podría enfrentar una multa millonaria.

Mauro Icardi sumó una nueva denuncia y deberá pagar una suma millonaria

La conductora quedó en medio de la polémica por la violencia de su seguridad.

El escándalo que rodea a Mirtha Legrand: revelaron por qué su seguridad agredió a un periodista

Sol Abraham de Gran Hermano le declaró la guerra a otra participante: No me voy a prestar a tu circo pedorro

Sol Abraham de Gran Hermano le declaró la guerra a otra participante: "No me voy a prestar a tu circo pedorro"

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.

El recuerdo de Máximo Kirchner sobre el Indio Solari: "Estuvo cuando muchos se borraban"

últimas noticias

Cambios en la programación de El Trece.

Cambios en El Trece: la modificación de la grilla levantó definitivamente un programa

Hace 7 minutos
La vedette y un gran cambio.

Físico renovado y destacado: así fue la impresionante transformación de Adabel Guerrero

Hace 17 minutos
El dólar oficial va recortando la subida de la semana pasada.

El dólar vuelve a bajar, pero se mantiene por encima de los $1.450

Hace 32 minutos
play
Gran partido entre New York y San Antonio.

NBA: el agónico doble de Anunoby que recordó la "palomita" de Ginóbili en Atenas

Hace 35 minutos
Un nuevo cambio de iPhone.

El sorpresivo cambio del iPhone que provocó el enojo a los usuarios

Hace 44 minutos