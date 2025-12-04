4 de diciembre de 2025 Inicio
Abuchearon al príncipe Harry por hacer una broma sobre Trump en el show de Stephen Colbert

El hijo duque de Sussex sufrió un incómodo momento durante su aparición sorpresa un sketch navideño y también, hizo una referencia a la disputa entre el mandatario estadounidense y la cadena CBS.

El príncipe Harry apareció por sorpresa en el The Late Show with Stephen Colbert y terminó siendo abucheado por el público por hacer una broma contra el presidente, Donald Trump. En redes sociales su comentario causó polémica y se viralizó.

El duque de Sussex apareció en el escenario para acompañar a Stephen Colbert, donde bromeó sobre su aparición en una película navideña y aseguró "los estadounidenses, están obsesionados con las películas navideñas y, claramente, con la realeza".

Colbert no pudo evitar reírse y lanzó "¿En serio? Escuché que ustedes eligieron a un rey", remató Harry en referencia a Donald Trump, una sátira sobre las protestas de izquierda bajo el nombre de "No Kings", de las cuales participaron millones de personas en varias ciudades de Estados Unidos contra la administración actual.

Sin embargo, la respuesta del auditorio fue realmente una sorpresa, algunos de ellos eligieron abuchearlo y otros se rieron por el comentario.

Cabe recordar que Harry también hizo referencia a lo que dijo Donald Trump, después de que se anunció la cancelación de un plan de tarifas por congestión en Nueva York: "Manhattan, y toda Nueva York, está a salvo. ¡Larga vida al rey!".

