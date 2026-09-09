Endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad: seguí en vivo la sesión en Diputados La oposición forzó al oficialismo a emplazar en comisiones y fijar fechas para los debates por los proyectos que tratan el endeudamiento familiar y la postergación de la Emergencia en Disacapacidad, que vencía el próximo 31 de diciembre. Por Agregar C5N en









La Cámara de Diputados vuelve sesionar.

En una jornada particular en la Cámara de Diputados, la oposición forzó al oficialismo a emplazar en comisiones y fijar fechas el tratamiento de los proyectos que buscan dar respuestas al endeudamiento de las familias y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La sesión se empastó durante la noche del martes, cuando La Libertad Avanza habilitó la discusión de ambos temas en las comisiones y se comprometió a establecer un plazo para la firma de los dictámenes. Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda resolvieron igualmente avanzar con la sesión y las votaciones en el recinto fueron favorables por unanimidad (el tema de morosidad solo recibió un voto en contra de José Luis Garrido, legislador por Santa Cruz por Fuerza del Cambio).

Los proyectos sobre morosidad tendrán dos reuniones informativas el próximo martes 15 y 22 de septiembre, mientras que el 29 se espera que se pueda dar dictamen, mientras que para la Emergencia en Discapacidad habrá un primer encuentro el próximo miércoles 16 para dictaminar el 23.

En ese sentido, la diputada Myriam Bregman cuestionó al oficialismo y reclamó a La Libertad Avanza que, con la cantidad de legisladores presentes, se pudo haber dado luz verde a distintas medidas de alivio para las personas en mora: “Hoy, con el número de diputados y diputadas que hay sentados y sentadas en sus bancas, podríamos haber aprobado un proyecto que alivie a todos los endeudados”. "Hoy se negaron a dar soluciones", lanzó.

Otro que cruzó a LLA fue el legislador por UP Germán Martínez, quien aseguró que "la actitud de este Gobierno no termina de sintonizar con la realidad de los argentinos" y que "es el Congreso el que tiene que dar un gesto de autoridad". "Esperemos que este emplazamiento sea favorable y podamos contar con un amplio respaldo para dar una respuesta a millones de personas", agregó.