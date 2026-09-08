8 de septiembre de 2026 Inicio
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Diputados: la oposición se entusiasma con reunir el quorum para tratar endeudamiento y discapacidad

La sesión fue convocada para este miércoles a las 12 y los bloques convocantes confían en reunir los 129 diputados para avanzar con los proyectos por endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. El oficialismo ya admite que el quorum podría estar garantizado y prepara un cambio de estrategia.

Constanza Viñas
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Constanza Viñas
La sesión fue convocada por los bloques opositores en Diputados. 

La sesión fue convocada por los bloques opositores en Diputados. 

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Los bloques convocantes confían en conseguir el número para abrir el recinto, forzar el tratamiento de una amplia batería de proyectos y fijar una fecha para emitir dictamen, con el objetivo de volver al recinto y avanzar con la media sanción. De todas maneras, entre estos sectores mantienen la prudencia.

"Tranquila nunca estoy con el quorum, pero hoy lo cuento y lo tengo", dijo una importante fuente del peronismo a C5N esta tarde. La misma diputada advirtió que "está el antecedente de los 133", una cifra que podría dejar expuestos a quienes acompañaron aquella jornada si luego no ratifican su postura.

Hace casi dos semanas, la oposición buscó poner a prueba su respaldo cuando intentó incorporar a la sesión los proyectos sobre endeudamiento y discapacidad. En aquella oportunidad, consiguió reunir 133 diputados, además de registrar cinco ausencias que podrían contarse a su favor.

El bloque peronista en el recinto de la Cámara de Diputados.

El bloque peronista en el recinto de la Cámara de Diputados.

En ese entonces, Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas y los bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca y Neuquén respaldaron el pedido para tratar ambos temas. Mientras que el MID de Oscar Zago acompañó el tratamiento de discapacidad y la UCR se abstuvo en ambas votaciones.

Aunque en los últimos días aparecieron algunas dudas —a partir de que el oficialismo comenzó formalmente la discusión en comisiones y prometió un cronograma con fecha para dictaminar—, las negociaciones políticas de La Libertad Avanza para desarmar la sesión no surtieron efecto.

Ahora, el bloque oficialista plantea un "cambio de estrategia" y admite que este miércoles el arco opositor conseguirá los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión. En ese sentido, convocó a una reunión con los jefes de los bloques aliados para comunicar esta nueva postura.

"Puede llegar a haber una solución para el tema de discapacidad", afirmó una fuente de peso de La Libertad Avanza. A pesar de las idas y vueltas de los últimos días y de que el oficialismo ya tiene su propio proyecto presentado en el Senado, podría aparecer una nueva iniciativa libertaria. La semana pasada, una diputada oficialista había adelantado esta posibilidad, pero con el correr de los días el texto no apareció.

El Gobierno insistirá con su postura hasta último momento

En el caso del sobreendeudamiento de las familias, todavía no está del todo claro cuál sería la propuesta oficialista. Desde el espacio libertario advierten que podría venir de parte del Ejecutivo, a través de alguna resolución, aunque todavía se están barajando alternativas.

Hay una diferencia sustancial entre ambos temas. En el caso de discapacidad, hay un solo proyecto en discusión: prorrogar la emergencia que vence a fin de año. En cambio, en materia de endeudamiento, la oposición todavía debe ponerse de acuerdo en la unificación de los proyectos, que son más de medio centenar. No es una tarea fácil y allí podría aprovechar el Gobierno para proponer una alternativa propia, ante las dificultades que puedan encontrar los bloques opositores para acordar un único texto.

A esa dificultad para unificar los proyectos se suma otra condición que atraviesa las negociaciones. Respecto de la mora, hay una consigna mayoritaria en la oposición: que el proyecto que avance no tenga costo fiscal.

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