13 de septiembre de 2026 Inicio
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Trump rechazó frenar el desarrollo de la inteligencia artificial y advirtió sobre la competencia con China

El presidente de Estados Unidos cuestionó a quienes piden reducir el ritmo de avance de la IA y defendió la necesidad de que su país mantenga la ventaja tecnológica frente a China. “Quien gane la IA, gana”, sostuvo.

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El presidente de Estados Unidos cuestionó a quienes piden reducir el ritmo de avance de la IA y defendió la necesidad de que su país mantenga la ventaja tecnológica frente a China. “Quien gane la IA

El presidente de Estados Unidos cuestionó a quienes piden reducir el ritmo de avance de la IA y defendió la necesidad de que su país mantenga la ventaja tecnológica frente a China. “Quien gane la IA, gana”, sostuvo.

Donald Trump volvió a defender el avance de la inteligencia artificial y cuestionó los pedidos para desacelerar el desarrollo de los modelos más avanzados. El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país debe conservar el liderazgo tecnológico frente a China y relativizó las advertencias sobre los posibles riesgos de la tecnología.

Los equipos de rescate continúan con el operativo para localizar a los pasajeros y tripulantes que permanecen desaparecidos.
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Durante una rueda de prensa en Irlanda, Trump calificó como “fuerzas muy negativas” a quienes plantean poner límites al desarrollo de la IA. Según el mandatario, muchas de las preocupaciones sobre posibles consecuencias negativas de la tecnología responden a escenarios que finalmente no ocurrirán.

“Quien gane la IA, gana”, afirmó Trump, al remarcar la importancia estratégica que le asigna a la competencia tecnológica. El presidente aseguró además que Estados Unidos se encuentra actualmente por delante de China en el desarrollo de inteligencia artificial y que esa posición debe ser preservada.

El debate por los riesgos de la inteligencia artificial

Las declaraciones de Trump se produjeron en medio de una discusión cada vez más fuerte dentro de la propia industria tecnológica sobre la velocidad con la que avanza la IA.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, planteó recientemente la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo para establecer mayores mecanismos de seguridad. A su postura se sumaron Elon Musk y Sam Altman, de OpenAI, quienes respaldaron la necesidad de adoptar mayores precauciones frente a los riesgos asociados con modelos cada vez más avanzados.

Trump, sin embargo, mantiene una posición contraria a una desaceleración que pueda afectar la competitividad estadounidense. Su gobierno considera que el liderazgo en inteligencia artificial tiene implicancias económicas, tecnológicas y también vinculadas con la seguridad nacional.

La estrategia oficial de Estados Unidos apunta a acelerar la innovación, ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo de IA y fortalecer la posición del país en la competencia internacional.

Aunque Trump no descartó completamente la implementación de medidas de control, dejó en claro que no pretende que las regulaciones impidan el avance de la industria estadounidense en un área que considera clave para la disputa global con China.

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