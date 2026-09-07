7 de septiembre de 2026 Inicio
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Diputados comenzará a tratar este miércoles los proyectos por morosidad y la emergencia en discapacidad

La oposición convocó a una sesión especial para este miércoles a las 12 con el objetivo de emplazar a las comisiones y acelerar el tratamiento de los proyectos.

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Diputados vuelve al recinto por la morosidad y la emergencia en discapacidad

Diputados vuelve al recinto por la morosidad y la emergencia en discapacidad

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La Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 12 horas a tratar las iniciativas sobre el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad con el objetivo de forzar a las comisiones a avanzar con su discusión.

Diputados debate en comisiones la problemática del endeudamiento y la emergencia en discapacidad.
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La estrategia opositora apunta a establecer plazos concretos para que las iniciativas obtengan dictamen y puedan llegar al recinto. En el caso de la morosidad, se trata de más de 50 proyectos que buscan abordar el nivel de endeudamiento de las familias y que permanecen pendientes de tratamiento.

El escenario quedó marcado por una nueva pulseada con La Libertad Avanza, que abrió el debate en las comisiones de Finanzas y Discapacidad y pretende desarrollar las discusiones durante septiembre. La oposición considera que ese esquema extiende los tiempos y decidió mantener la convocatoria al recinto.

El presidente de la comisión de Finanzas, el libertario Santiago Pauli, planteó un calendario de trabajo que contempla reuniones informativas y la posibilidad de avanzar con los dictámenes hacia el final del mes. Entre las fechas tentativas figuran el 23 y el 30 de septiembre, cuando se buscaría unificar los distintos giros y avanzar en una posición común sobre los proyectos vinculados con la morosidad.

Los bloques opositores, en cambio, pretenden que las comisiones sean emplazadas este miércoles para acelerar el tratamiento. El planteo fue respaldado por Provincias Unidas, Unión por la Patria, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Encuentro Federal.

Uno de los principales interrogantes estará puesto en la capacidad de la oposición para reunir el quórum necesario. En la sesión del 26 de agosto, los bloques que impulsaron estos temas habían logrado reunir 133 diputados, aunque no alcanzaron los dos tercios necesarios para avanzar con el tratamiento en el recinto.

Para este miércoles, las estimaciones son más ajustadas. El número podría ubicarse en torno a los 129 legisladores e incluso ser menor, debido a las dudas sobre la presencia de diputados de provincias cuyos representantes suelen acompañar algunas iniciativas del oficialismo, entre ellas Tucumán, Salta, Santa Fe y Neuquén.

Así, la sesión especial tendrá como principal objetivo medir fuerzas en el recinto y definir si la oposición consigue imponerle a las comisiones un calendario más acelerado para dos temas que generan una fuerte disputa política con el Gobierno.

Sesión en Diputados: el temario completo

El Senado acelera el tratamiento de la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal

En paralelo, el Senado concentrará su actividad durante la semana en dos iniciativas de peso para el Gobierno: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados.

El oficialismo buscará avanzar con los dictámenes antes del inicio del debate del Presupuesto 2027 en Diputados, cuyo proyecto ingresará al Congreso el próximo 15 de septiembre. La intención de la bancada de La Libertad Avanza, conducida por Patricia Bullrich, es dejar encaminados los proyectos para llevarlos al recinto durante este mes.

Las comisiones comenzarán a trabajar sobre las iniciativas y el oficialismo intentará acelerar los tiempos para evitar que la discusión presupuestaria desplace a estos proyectos de la agenda parlamentaria.

Además, el Senado podría incorporar al temario iniciativas impulsadas por bloques aliados, entre ellas las relacionadas con biocombustibles y la creación de un Mercado Voluntario de Carbono. En ese marco, el oficialismo evalúa realizar una sesión el 10 o el 17 de septiembre.

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