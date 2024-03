El ajuste del Gobierno alcanza a los discapacitados: ola de despidos en Andis

Son 163 nuevas desvinculaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad, que se suman a 135 que ya habían sido anunciados a fines de febrero. Son contratos renovados en diciembre por tres meses que no se renovarán. "Echaremos a 70 mil empleados más", había advertido Javier Milei.

"ANDIS, que actualmente tiene un total de 1.200 trabajadores y trabajadoras, es producto de una fusión que se hizo en 2017, durante el Gobierno de Macri, de la Comisión Nacional de Pensiones con la Comisión Nacional de Discapacidad, con el Servicio de Rehabilitación, y con el programa Incluir Salud, que es un programa que le da cobertura a pensionadas y pensionados no contributivos", habían indicado desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en ocasión de los anteriores despidos.

Además, en aquel entonces apuntaron contra el titular de la entidad, Diego Spagnuolo, un abogado apoderado del presidente Javier Milei sin vínculo con el sector. "El ajuste es brutal, el director ejecutivo no sabe nada de discapacidad, como el resto de la nueva gestión. Se trata de personas que realmente no tienen otras posibilidades. Hay compañeras y compañeros que ni siquiera tienen trabajo: de 10 personas, 8 no tienen trabajo. Es una barbaridad", señaló Guadalupe, una de las damnificadas.

El Gobierno confirmó que los 55 mil contratos que se revisarán serán renovados por 6 meses

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara este martes que llevaría a cabo un brutal ajuste con 70 mil despidos en áreas del Estado, desde el Gobierno aclararon que serán 15 mil los contratos dados de baja al 31 de marzo, mientras que los 55 mil restantes serán renovados por seis meses e ingresarán en un proceso de revisión. No descartó que todos continúen en sus puestos.

Antes los dichos de Javier Milei, ATE confirmó medidas de fuerza para el 3 de abril

Tras las declaraciones de Milei sobre los despidos en áreas del Estado, el sindicato de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que el miércoles 3 de abril se realizarán medidas de fuerza donde no descartan "ocupaciones pacíficas" en diversos ministerios "si no hay respuestas del Gobierno".

El secretario general de trabajadores del Estado Rodolfo Aguiar aseguró que el sindicato se encuentra en "alerta máxima" y que el Presidente "miente y genera zozobra e incertidumbre".“Estamos evaluando en la conducción nacional una medida para el dia 3 de abril que tenga que ver con garantizar ingresos masivos y simultáneos a los ministerios”, afirmó.

Para luego detallar: “Esto es que todos los turnos nos pongamos de acuerdo en un horario, e ingresemos juntos porque no descartamos un escenario que no hace mucho tiempo ya tuvimos en Argentina y es que el primer día hábil de abril, las fuerzas de seguridad y la policía, estén bloqueando todos los ministerios”.

PARO Y MOVILIZACIÓN DE ATE EN TODO EL PAÍS



Mire Presidente @JMilei, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría.

Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento.



La Argentina vive una etapa de… pic.twitter.com/PhfURsVlFy — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 26, 2024

En declaraciones a Radio Continental, Aguiar explicó que"el 31 de marzo vencen más de 70 mil vínculos contractuales en la Administración Pública Nacional: 65 de los denominados planta transitoria-Artículo 9 y otros 6 mil de Asistencia Técnica y Profesional".

En ese sentido se refirió a las palabras del Javier Milei en el Foro Económico de las Américas donde confirmó los despidos al asegurar que "el Presidente no conoce el Estado. Sólo hace falta aplicar el sentido común para saber que no se podría reducir la planta funcional de la Administración Pública en esa cantidad".

Sobre el final denunció la existencia de "una campaña de desprestigio sobre el empleo público" y expresó: "Desde ATE, si se encuentra un ñoqui, vamos a ser los primeros en denunciarlo porque es una estafa a todo el pueblo".