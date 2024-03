Denuncian despidos masivos en ANSES: realizan medidas de fuerza en distintas dependencias

En la sede de ANSES ubicada en Alvarez Thomas 2300 de la Ciudad de Buenos Aires, no hay atención para personas sin turnos. "Hay muchísimos despidos, son 1200 en todo el país, acá tambien han despedido a varios trabajadores", informó el periodista Adrián Salonia en el programa Mañanas Argentinas.

Claudia Paz, una trabajadora del organismo aseguró en los micrófonos de C5N que "la situación de hoy es que estamos atendiendo sólamente turnos. Hicimos asambleas y se decidió eso porque la gente que sacó turno hace más de un mes no las podemos perjudicar en no atenderla. Pero la gente que no sacó turno lamentablemente le decimos que no".

mujer.JPG Una mujer que se acercó a la dependencia de ANSES apoyó la medida de los trabajadores.

"La verdad es una situación muy grave, estamos con quita de derechos al pueblo. Están muchos puestos vacíos aca en ANSES", detalló otra empleada de la dependencia.

Por su parte una mujer que se acercó a la dependencia con turno para evacuar una consulta manifestó entender el reclamo y "me parece que es plausible, importante porque yo fui empleada estatal durante 41 años y me parece que mover gente del Estado cuando no se justifica es un impacto social muy fuerte".