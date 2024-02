El Gobierno despidió a más de 150 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad

"Este gobierno no sabe nada de discapacidad", reclamó una de las empleadas desvinculadas. Desde ATE aseguraron que diseñarán un plan de lucha.

“ Fui despedida de una forma espantosa. Que te quedás, que no; toda la semana haciendo ese trabajo indignante ”, relató Susana, una de las damnificadas. A su vez, agregó que hay mucha preocupación por trabajadoras embarazadas que quedaron sin su empleo de un día para el otro.

Guadalupe, una de las trabajadoras encargada de la atención de pensiones, aseguró: “Me despidieron sin causa. Me avisó mi jefe a través de un mail, ni siquiera recursos humanos”.

“El ajuste es brutal, el director ejecutivo Diego Spagnuolo no sabe nada de discapacidad, como el resto de la nueva gestión. Se trata de personas que realmente no tienen otras posibilidades. Hay compañeras y compañeros que ni siquiera tienen trabajo: de 10 personas, 8 no tienen trabajo. Es una barbaridad”, concluyó.

“ANDIS, que actualmente tiene un total de 1.200 trabajadores y trabajadoras, es producto de una fusión que se hizo en 2017, durante el Gobierno de Macri, de la Comisión Nacional de Pensiones con la Comisión Nacional de Discapacidad, con el Servicio de Rehabilitación, y con el programa Incluir Salud, que es un programa que le da cobertura a pensionadas y pensionados no contributivos”, indicaron desde ATE.

“Construiremos una medida que seguramente va a ser en conjunto con compañeras y compañeros de otros organismos nacionales, porque claramente el eje de las políticas de ajuste y el enemigo número uno para Javier Milei somos las y los estatales, así como todo lo público. Esto se evidencia en este y otros vaciamientos. Hacer esto con ANDIS incluso vulnera pactos internacionales a los cuales Argentina había adherido, como por ejemplo el Convenio Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad", informaron desde el gremio.