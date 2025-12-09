Lula da Silva le pidió ayuda a Donald Trump para capturar al mayor evasor fiscal de Brasil El presidente brasileño mantuvo una conversación telefónica con su par estadounidense para realizar la solicitud. Por + Seguir en







Donald Trump y Lula da Silva.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, reveló este martes que solicitó directamente a su par de Estados Unidos, Donald Trump, su colaboración para la detención del "mayor deudor del país", un empresario que actualmente reside en Miami y es sindicado como un gran jefe del crimen organizado vinculado a la evasión fiscal.

La solicitud fue realizada durante una conversación telefónica de 40 minutos entre ambos líderes el 2 de diciembre, donde además abordaron diversos asuntos bilaterales, incluyendo la agenda comercial, económica y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El pedido público de Lula da Silva a Donald Trump En el marco de un evento en el Palacio de Planalto, Lula da Silva relató su diálogo con Trump: "Llamé al presidente Trump diciéndole que, si quiere enfrentar al crimen organizado, nosotros estamos a disposición. Y le envié ese mismo día la propuesta de lo que queremos hacer".

El mandatario brasileño fue más allá, puntualizando el caso específico: "Le dije incluso que un gran jefe del crimen organizado brasileño, que es el mayor deudor de este país, que es importador de combustible fósil, vive en Miami".