Lula da Silva le pidió ayuda a Donald Trump para capturar al mayor evasor fiscal de Brasil

El presidente de Brasil, Lula da Silva, reveló este martes que solicitó directamente a su par de Estados Unidos, Donald Trump, su colaboración para la detención del "mayor deudor del país", un empresario que actualmente reside en Miami y es sindicado como un gran jefe del crimen organizado vinculado a la evasión fiscal.
La solicitud fue realizada durante una conversación telefónica de 40 minutos entre ambos líderes el 2 de diciembre, donde además abordaron diversos asuntos bilaterales, incluyendo la agenda comercial, económica y la lucha contra el crimen organizado transnacional.
El pedido público de Lula da Silva a Donald Trump
En el marco de un evento en el Palacio de Planalto, Lula da Silva relató su diálogo con Trump: "Llamé al presidente Trump diciéndole que, si quiere enfrentar al crimen organizado, nosotros estamos a disposición. Y le envié ese mismo día la propuesta de lo que queremos hacer".
El mandatario brasileño fue más allá, puntualizando el caso específico: "Le dije incluso que un gran jefe del crimen organizado brasileño, que es el mayor deudor de este país, que es importador de combustible fósil, vive en Miami".
Lula da Silva concluyó su mensaje al presidente estadounidense con una clara petición de acción: "Entonces, si quiere ayudar, ayuden deteniendo de una vez a ese tipo, porque la Receita Federal (Servicios de Impuestos Federales de Brasil) incautó cinco (bienes) suyos aquí".