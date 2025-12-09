9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Zelensky confirmó que Ucrania podría ir a elecciones en los próximos meses

El presidente ucraniano dijo estar dispuesto a impulsar una reforma legal para votar pese a la ley marcial, luego de que Donald Trump lo acusara de “usar la guerra” para evitar comicios.

Por
Zelensky confirmó que Ucrania podría ir a elecciones en los próximos meses

Zelensky confirmó que Ucrania podría ir a elecciones en los próximos meses

X @ZelenskyyUa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que su país está preparado para avanzar hacia nuevas elecciones si se garantizan las condiciones de seguridad en medio de la guerra con Rusia.

Volodímir Zelenski participó por videollamada en la tercera jornada de negociaciones de paz en Estados Unidos.
Te puede interesar:

¿Se acerca el fin de la guerra? Zelenski aseguró que las negociaciones con Rusia son "constructivas"

La declaración llega tras las críticas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien acusó a Kiev de “utilizar la guerra” para frenar los comicios, reactivando la presión internacional sobre el Gobierno ucraniano.

Durante una conferencia virtual, Zelensky sostuvo que espera propuestas de los legisladores para modificar la actual legislación, que impide cualquier elección bajo ley marcial. Además reiteró que la seguridad es la condición central para desarrollar los comicios, un punto que, indicó, depende del apoyo de Estados Unidos y de los aliados europeos frente a los ataques rusos en el frente y en las principales ciudades.

En ese sentido, el mandatario detalló que, con garantías externas, Ucrania podría organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días. La definición se conoció tras su encuentro en Italia con la primera ministra Giorgia Meloni, donde volvió a insistir en la necesidad de un respaldo internacional para sostener un proceso electoral en plena guerra.

El debate sobre los plazos electorales se intensificó en los últimos meses, mientras el mandato de Zelensky, iniciado en 2019, se extendió automáticamente por la imposibilidad constitucional de votar bajo ley marcial. Tanto el presidente como los principales partidos habían argumentado que, además de las prohibiciones legales, la campaña es inviable por el riesgo de ataques y la movilización de cientos de miles de soldados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La región donde se encuentra la central nuclear quedó en medio de la guerra. 

Guerra entre Rusia y Ucrania: alertan por el mal funcionamiento de la central nuclear en Chernobyl

Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

Putin y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Rusia aceptó algunas propuestas de EEUU sobre Ucrania, pero sigue negociando

Putin acusó a Europa de sabotear las negociaciones de paz con Ucrania.

Putin: "Si Europa quiere una guerra, estamos listos"

El ataque desencadenó masivos cortes de luz en las zonas afectadas.

Rusia lanzó un feroz ataque con misiles hipersónicos y 600 drones sobre zonas residenciales de KIev

La lider opositora al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Dudas sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo: el Instituto Nobel canceló su conferencia de prensa

Rating Cero

La demanda se presentó mientras los padres de Amy siguen capitalizando el legado de la artista.
play

¡Guerra por el legado! El padre de Amy Winehouse demandó a sus amigas por vender pertenencias en casi $900.000 dólares

Benjamín Vicuña con Amancio Vicuña Suárez (4), Magnolia Vicuña Suárez (7), Benicio Vicuña Ardohain (10), Bautista Vicuña Ardohain (17) y Beltrán Vicuña Ardohain (12).
play

En medio de la tensión con la China Suárez, Vicuña reveló con quién pasarán las fiestas sus hijos

Gimena Accardi.
play

Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

últimas noticias

El último partido del lateral izquierdo fue en la derrota en 16vos de final de Copa Argentina.

Fin de una era en Boca: la despedida de una de sus figuras después de casi diez años

Hace 24 minutos
play
La demanda se presentó mientras los padres de Amy siguen capitalizando el legado de la artista.

¡Guerra por el legado! El padre de Amy Winehouse demandó a sus amigas por vender pertenencias en casi $900.000 dólares

Hace 44 minutos
Huanguelén fue la localidad donde ocurrió el estremecedor crimen.

Tras amenazar a su exmujer, un hombre mató a su pequeño hijo y se quitó la vida

Hace 45 minutos
Edinson Cavani juega en Boca desde mediados de 2023.

¿Se va de Boca? Un club afirmó que quiere contratar a Edinson Cavani

Hace 47 minutos
La lider opositora al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Dudas sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo: el Instituto Nobel canceló su conferencia de prensa

Hace 48 minutos