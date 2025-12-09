Zelensky confirmó que Ucrania podría ir a elecciones en los próximos meses El presidente ucraniano dijo estar dispuesto a impulsar una reforma legal para votar pese a la ley marcial, luego de que Donald Trump lo acusara de “usar la guerra” para evitar comicios. Por + Seguir en







El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que su país está preparado para avanzar hacia nuevas elecciones si se garantizan las condiciones de seguridad en medio de la guerra con Rusia.

La declaración llega tras las críticas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien acusó a Kiev de “utilizar la guerra” para frenar los comicios, reactivando la presión internacional sobre el Gobierno ucraniano.

Durante una conferencia virtual, Zelensky sostuvo que espera propuestas de los legisladores para modificar la actual legislación, que impide cualquier elección bajo ley marcial. Además reiteró que la seguridad es la condición central para desarrollar los comicios, un punto que, indicó, depende del apoyo de Estados Unidos y de los aliados europeos frente a los ataques rusos en el frente y en las principales ciudades.

En ese sentido, el mandatario detalló que, con garantías externas, Ucrania podría organizar elecciones en un plazo de entre 60 y 90 días. La definición se conoció tras su encuentro en Italia con la primera ministra Giorgia Meloni, donde volvió a insistir en la necesidad de un respaldo internacional para sostener un proceso electoral en plena guerra.