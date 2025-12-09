9 de diciembre de 2025 Inicio
Ultimátum de Estados Unidos para Nicolás Maduro: "Sus días están contados"

El presidente de los Estados Unidos reiteró sus críticas al mandatario venezolano, defendió los embates a los buques ilegales de presuntos narcotraficantes y adelantó: "Muy pronto los atacaremos por tierra".

Donald Trump y una nueva presión a Nicolás Maduro. 

Donald Trump y una nueva presión a Nicolás Maduro.  

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes un ultimátum a Nicolás Maduro al asegurar que "sus días" en Venezuela "están contados". Lo hizo al brindar una entrevista donde reiteró sus críticas al mandatario venezolano, defendió los embates a los buques ilegales de presuntos narcotraficantes y adelantó: "Muy pronto los atacaremos por tierra".

Las declaraciones del republicano ocurren en medio de una fuerte escalada discursiva y máxima tensión política entre Estados Unidos y Venezuela, que ponen el alerta a todo el continente. En el mismo reportaje con el diario Político, Trump también habló sobre Javier Milei al recordar el Presidente "estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé".

“¿A qué instancias irías para que Maduro salga del Gobierno?", preguntó la periodista a Trump, sobre la situación de Maduro, a lo que Trump respondió: "No quiero decir eso, pero..". "¿Pero quieres verlo salir?", insistió la entrevistadora. “Sus días están contados”, sentenció el mandatario de los Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por C5N (@c5n)

Previo a ello, Trump había calificado como "estúpido" a su predecesor, Joe Biden, por dejar entrar a "11.888 asesinos que entraron a nuestro país" y que "ahora "los estamos encontrando a muchos de ellos, los estamos expulsando o metiendo en la cárcel".

"Algunos son tan peligrosos y tan malos que no queremos devolverlos a su país porque encontrarán la manera de regresar. Pero son asesinos a sangre fría. Y cada vez que hundimos una embarcación salvamos 25 mil vidas estadounidenses”, referenció el republicano sobre los inmigrantes venezolanos.

Donald Trump aseguró que Javier Milei "estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé"

En la misma entrevista, el mandatario de los Estados Unidos intentó apropiarse de la victoria de La Libertad Avanza en los comicios legislativos de octubre al recordar que Milei "estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé".

En octubre, durante una visita de Javier Milei a la Casa Blanca, previo a las elecciones legislativas, Donald Trump advirtió que "si Milei no gana, no seremos igual de generosos".

En esa línea añadió que "espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No les defraudará".

Las elecciones de octubre fueron ganadas por La Libertad Avanza, lo que le dio un respaldo al Gobierno, en señal de apoyo a Estados Unidos. Sin embargo, durante una entrevista a Trump en las últimas horas habló sobre cómo respaldó a líderes que no le gustan a los europeos como el presidente argentino y Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Y aclaró que "estaba perdiendo las elecciones hasta que yo lo apoyé".

