EEUU: uno de los estados más perseguidos por Donald Trump sancionó una ley para denunciar a los agentes migratorios

También se les prohíbe a las escuelas amenazar revelar la ciudadanía o el estatus migratorio de un empleado o estudiante.

Agentes del ICE se llevaron detenido a una manifestante.

Agentes del ICE se llevaron detenido a una manifestante.

El estado norteamericano de Illinois, uno de los más perseguidos por el gobierno de Donald Trump por su política migratoria, sancionó este martes una ley para proteger a los residentes extranjeros. Entre algunos de sus puntos más importantes, a partir de ahora se podrán denunciar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en caso que hayan cometido abusos durante su servicio.

Zelensky confirmó que Ucrania podría ir a elecciones en los próximos meses

La iniciativa fue creada por el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, después del asedio que recibió de la Casa Blanca por ser parte del Partido Demócrata y que estuvo enfocado en la persecusión desmedida por parte de agentes del ICE a los residentes aunque no fueran extranjeros. En los últimos meses, se registraron varios hechos de represión, allanamientos y detenciones en la vía pública.

Además de la posibilidad de denunciar a los efectivos del ICE, a partir de ahora también se les prohíbe a las escuelas realizar amenazas sobre revelar la ciudadanía o el estatus migratorio de un empleado, estudiante o una persona asociada con algún integrante de la institución educativa.

"Con mi firma de hoy, protegemos a las personas e instituciones que pertenecen a Illinois. Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una tarea que te cambie la vida", dijo el gobernador Pritzker, minutos después de obtener la aprobación a su proyecto de ley en el parlamento local. "Illinois, frente a la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo", agregó.

Por su parte, Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que Pritzker violó la Constitución de Estados Unidos y su juramento al cargo cuando convirtió el proyecto de ley en ley. Esta nueva norma fue una respuesta del dirigente de Illinois al amedrantamiento por parte de Trump contra los gobernadores demócratas y la implementación de una agresiva política migratoria en la que también la Casa Blanca intentó desplegar la Guardia Nacional en estos territorios liderados por el partido opositor.

