Jubilaciones: reunión de comisión en Diputados para actualizar la fórmula por ley

El Gobierno modificó el cálculo de movilidad jubilatoria a fines de marzo. En abril, los jubilados y pensionados recibirán por primera vez la actualización de los haberes que sigue a la inflación de dos meses atrás, junto a un incremento único del 12,5%.

jubilados Pese a la actualización de la fórmula, los jubilados son uno de los grandes perjudicados por las medidas económicas del Gobierno.

"Lo que ha hecho el Gobierno, si bien recoge el IPC, sigue siendo insuficiente y queremos seguir dando el debate para ver si entre todos podemos mejorar los haberes jubilatorios", expresó la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR - Córdoba), en diálogo con Ámbito.

Además, explicó que el eje del debate "rondará en el empalme que el Gobierno ha hecho de un 12,5% con la intención de mejorar los haberes después del deterioro que han sufrido por la inflación". "Para nosotros eso es insuficiente", consideró la diputada, apuntando que la inflación fueron 20,6% en enero y 13,2% en febrero.

Entre los oradores de la reunión informativa de este jueves están Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de CABA y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología; Eduardo Santín, especialista en Seguridad Social, exdiputado y presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires entre 2019/2021; y Néstor Pitrola, exdiputado, jubilado del gremio gráfico e integrante de Coordinadora sindical clasista y Plenario de trabajadores jubilados.

Acampe de jubilados frente al Congreso: "Estamos peleando por nuestros derechos"

En la previa de la reunión en la Comisión de Previsión Social, un grupo de jubilados y pensionados instaló una carpa en la Plaza del Congreso. "Que voten a favor de los jubilados, que hace muchos años venimos luchando para que no nos saquen los derechos. Estamos acá porque venimos desde enero pidiéndole a los diputados ,a través de notas, para que nos reciban y que nosotros sabemos pensar y proponer. Somos los únicos que sabemos lo que necesitamos", aseguró una señora en El Diario pro C5N acerca de la vigilia que se llevó adelante.

Durante el móvil de Hernán Nucera en El Diario, el grupo de jubilados y pensionados expuso una figura del presidente Javier Milei con la cabeza de Medusa y la leyenda "La casta son los jubilados" en relación al ajuste que se lleva adelante en las personas mayores desde el 10 de diciembre.

Embed - PROTESTA de JUBILADOS frente al CONGRESO: "ESTAMOS PELEANDO por NUESTROS DERECHOS"

"Me dirijo al Presidente con respeto porque lo eligió la mayoría del pueblo, pero como persona no merece respeto porque se arroba el derecho de decirnos que somos viejos meados. Le digo que con 70 años esta vieja meada sigue peleando por sus derechos. No vamos a permitir que en esta Patria vuelva a pasar lo que pasó", remarcó otra de las integrantes del grupo.

Por último, aclararon que "tenemos mucha fuerza, los jubilados sabemos de esta lucha porque hemos pasado por la dictadura". Además, indicaron que también piensan en las generaciones más jóvenes: "No queremos que nuestros hijos atraviesen en un futuro lo que nos toca a nosotros".

Bono de $70.000 de ANSES: el Gobierno subió el tope de ingresos para los jubilados que lo cobren

Luego de que antes del fin de semana XXL se anunciara que el pago de las jubilaciones en abril se dividiría en dos tramos, el Gobierno rectificó este miércoles 3 de abril el alcance del bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que liquidará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y aumentó el tope de quienes lo recibían.

Según el Decreto 282/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el beneficio será percibido por quienes cobren un monto menor o igual a $171.283,31. Para quienes superen ese valor, el monto extra será igual a la suma necesaria hasta llegar a $241.283,31. Antes, el tope estaba establecido en $204.445,30.

"Se va a hacer una liquidación por la jubilación ajustando la nueva jubilación con el nuevo esquema y otra con el bono, eso se hace en dos momentos distintos, no porque se pague en cuotas sino porque administrativamente debe hacerse en dos momentos diferentes", habían afirmado desde el Gobierno, ante la aplicación de la fórmula mixta de movilidad en la transición entre la anterior, de la administración de Alberto Fernández, y la nueva, actualizada por Índice de Precios al Consumidor (IPC), que tendrá vigencia plena a partir de julio.