Acampe de jubilados frente al Congreso: "Estamos peleando por nuestros derechos"

" Que voten a favor de los jubilados, que hace muchos años venimos luchando para que no nos saquen los derechos . Estamos acá porque venimos desde enero pidiéndole a los diputados ,a través de notas, para que nos reciban y que nosotros sabemos pensar y proponer. Somos los únicos que sabemos lo que necesitamos", aseguró una señora en El Diario pro C5N acerca de la vigilia que se lleva adelante.

Durante el móvil de Hernán Nucera en El Diario, el grupo de jubilados y pensionados expuso una figura del presidente Javier Milei con la cabeza de Medusa y la leyenda "La casta son los jubilados" en relación al ajuste que se lleva adelante en las personas mayores desde el 10 de diciembre.

"Me dirijo al Presidente con respeto porque lo eligió la mayoría del pueblo, pero como persona no merece respeto porque se arroba el derecho de decirnos que somos viejos meados. Le digo que con 70 años esta vieja meada sigue peleando por sus derechos. No vamos a permitir que en esta Patria vuelva a pasar lo que pasó", remarcó otra de las integrantes del grupo.

Por último, aclararon que "tenemos mucha fuerza, los jubilados sabemos de esta lucha porque hemos pasado por la dictadura". Además, indicaron que también piensan en las generaciones más jóvenes: "No queremos que nuestros hijos atraviesen en un futuro lo que nos toca a nosotros".

La postura de la oposición sobre los jubilados

El periodista Ezequiel Rudman explicó en C5N que el bloque de diputados de Unión por la Patria y un sector de la Unión Cívica Radical planean presentar un proyecto de ley para cambiar la fórmula jubilatoria, luego de la determinación que tomó el Gobierno a través de un decreto.

"Hay bastante bronca acumulada de Unión por la Patria y un grupo del radicalismo para buscar un dictamen al proyecto de ley, al margen de la fórmula jubilatoria que sacó el Gobierno por decreto. Es que el miércoles salió otro DNU que frena los pagos a 13 cajas jubilatorias de provincias", detalló el comunicador.