17 de agosto de 2026 Inicio
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Diego Santilli: "Estoy trabajando para que el Presidente reelija, es lo que necesitamos todos los argentinos"

El jefe de Gabinete ratificó su voluntad de que Javier Milei tenga un segundo mandato a raíz de las próximas elecciones presidenciales y pidió "paciencia" respecto al camino que reabrieron el PRO y La Libertad Avanza.

Por
Diego Santilli

Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Tras el acto por el Día del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió a la alianza del PRO y La Libertad Avanza y ratificó: "Yo estoy trabajando para que el Presidente reelija, que es lo que necesitamos todos los argentinos".

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Sobre las conversaciones que retomaron ambos partidos, a través de sus titulares Mauricio Macri y Karina Milei, el funcionario pidió "paciencia" para llevar el camino que reabrieron. "Estamos trabajando, empezamos un puente", deslizó.

"Hicimos un puntapié inicial muy interesante, hubo una buena conversación y ahora lo seguimos llevando adelante con (Fernando) De Andreis, (Cristian) Ritondo y Martín Menem", remarcó Santilli este lunes.

El sucesor de Manuel Adorni evadió la pregunta sobre si será candidato a gobernador por LLA. El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, había reconocido que Santilli estaba "encaminándose" para ocupar ese cargo. Además, Pareja se había referido a los diálogos con el PRO y señalado que en caso de un acercamiento sería "más fácil" entenderse "a nivel electoral".

Javier Milei, en homenaje a San Martín: "Hoy la libertad enfrenta enemigos internos y externos"

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín y aprovechó la ceremonia para realizar una fuerte defensa de su programa político y económico. Desde el Monumento al Libertador, en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, sostuvo que la libertad enfrenta actualmente “enemigos internos y externos” y advirtió sobre los riesgos de perderla.

La ceremonia contó con la presencia de los integrantes del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En su discurso, Milei vinculó el legado de San Martín con la defensa de las libertades individuales y cuestionó las políticas que, según planteó, derivaron en un crecimiento excesivo del Estado.

“Por demasiado tiempo la Argentina olvidó la demanda de la libertad y dio por sentado aquello por lo que luchó nuestro general”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que esa pérdida de libertades se produjo “en nombre de ampliar un Estado gigante” y mencionó las restricciones que, a su entender, afectaron la posibilidad de “comerciar, emprender, soñar con un futuro mejor” y cuestionar a quienes ejercen el poder.

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