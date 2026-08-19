Horóscopo de hoy, jueves 20 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 20 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estos son los números de la suerte para el miércoles 19 de agosto, signo por signo

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries, no te quedes enganchado en lo que no tiene arreglo, mejor poné la energía en lo nuevo que viene. En cuanto al dinero, revisá bien antes de lanzarte a proyectos grandes.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro plantá bandera en el trabajo sin caer en la soberbia, defendé lo que es tuyo, tu lugar. Ojo con gastos impulsivos, mantené el control antes de lamentarte.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La concentración hoy no es tu fuerte, hacé tareas livianas y dejá lo pesado para otro día Géminis. Evitá compras innecesarias, tu bolsillo te lo va a agradecer.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Escuchá a ese amigo con experiencia Cáncer, sus consejos te van a abrir la cabeza. En finanzas, no te dejes llevar por la ansiedad, todo se ordena en los próximos días.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Tenés fuerza para avanzar, pero no te olvides de frenar y descansar Leo. No arriesgues en inversiones locas, mejor esperar a que se acomoden tus finanzas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo no te metas en dramas ajenos, cuidá tu paz mental y fu hogar. En cuanto al bolsillo, eevisá tus cuentas y recortá lo que sobra, no es momento de que se te filtre dinero en cosas innecesarias.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si algo no te cierra en la pareja, hablalo sin vueltas Libra. Evitá resolver temas financieros delicados hoy, mejor esperá a que se acomoden tus números.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Bajá un cambio, tu ritmo no va con la realidad, estás acelerado Escorpio. Tus ahorros pueden crecer si escuchás buenos consejos, estate atento.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Seguí tu instinto Sagitario, te marca el camino al éxito. En cuanto a tus finanzas, ajustá gastos, no todo es para hoy, controlá tus impulsos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy esa persona no va a notar tu interés, relajá y disfrutá con amigos Capricornio. Cuidá tu economía, vienen tiempos de ajuste y vas a necesitar rascar de donde sea.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Poné más foco en tu relación Acuario, lo económico no es lo urgente. En cuanto a tu economía persona, evitá inversiones apresuradas, no es el día.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tu pareja necesita que pongas más chispa, no tires la toalla Piscis. En cuanto al dinero, buscá equilibrio antes de comprometerte.