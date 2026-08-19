19 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 20 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 20 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estos son los números de la suerte para la jornada del miércoles 19 de agosto. 
Te puede interesar:

Estos son los números de la suerte para el miércoles 19 de agosto, signo por signo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries, no te quedes enganchado en lo que no tiene arreglo, mejor poné la energía en lo nuevo que viene. En cuanto al dinero, revisá bien antes de lanzarte a proyectos grandes.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro plantá bandera en el trabajo sin caer en la soberbia, defendé lo que es tuyo, tu lugar. Ojo con gastos impulsivos, mantené el control antes de lamentarte.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La concentración hoy no es tu fuerte, hacé tareas livianas y dejá lo pesado para otro día Géminis. Evitá compras innecesarias, tu bolsillo te lo va a agradecer.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Escuchá a ese amigo con experiencia Cáncer, sus consejos te van a abrir la cabeza. En finanzas, no te dejes llevar por la ansiedad, todo se ordena en los próximos días.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Tenés fuerza para avanzar, pero no te olvides de frenar y descansar Leo. No arriesgues en inversiones locas, mejor esperar a que se acomoden tus finanzas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo no te metas en dramas ajenos, cuidá tu paz mental y fu hogar. En cuanto al bolsillo, eevisá tus cuentas y recortá lo que sobra, no es momento de que se te filtre dinero en cosas innecesarias.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si algo no te cierra en la pareja, hablalo sin vueltas Libra. Evitá resolver temas financieros delicados hoy, mejor esperá a que se acomoden tus números.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Bajá un cambio, tu ritmo no va con la realidad, estás acelerado Escorpio. Tus ahorros pueden crecer si escuchás buenos consejos, estate atento.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Seguí tu instinto Sagitario, te marca el camino al éxito. En cuanto a tus finanzas, ajustá gastos, no todo es para hoy, controlá tus impulsos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy esa persona no va a notar tu interés, relajá y disfrutá con amigos Capricornio. Cuidá tu economía, vienen tiempos de ajuste y vas a necesitar rascar de donde sea.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Poné más foco en tu relación Acuario, lo económico no es lo urgente. En cuanto a tu economía persona, evitá inversiones apresuradas, no es el día.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tu pareja necesita que pongas más chispa, no tires la toalla Piscis. En cuanto al dinero, buscá equilibrio antes de comprometerte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 19 de agosto

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 18 de agosto

El eclipse de Luna llena en Piscis puede generar movimientos, cierres y nuevos comienzos en el área económica de algunos signos.

Los 4 signos que podrían atraer más dinero con el eclipse de Luna llena en Piscis

Marte ingresó en Cáncer y puede intensificar las emociones, los impulsos y la necesidad de poner límites en los próximos días.

Marte en Cáncer: quiénes sentirán el impulso de actuar sin filtros

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto

Durante agosto, estos signos del zodíaco van a tener un peródo favorable con el dinero.

Estos son los signos del zodíaco que recibirán dinero inesperado tras el eclipse de agosto 2026

Rating Cero

Nazarena y el mal momento que atravesó mientras estaba al volante.

Nazarena Vélez reveló el dramático momento que vivió en Panamericana mientras manejaba: "Asesinos"

Un participante de Gran Hermano volvió a quedar internada: preocupación

Volvieron a internar a una ex participante de Gran Hermano y crece la preocupación: "Fue un golpe bastante grande"

Fátima Flórez frente al programa de Moria Casán: la sacaron del aire .

Cortaron la transmisión de La mañana con Moria mientras conducía Fátima Flórez: qué pasó

Volvieron a internar a Alejandro, el papá de Tini Stoessel.

Tras ser internado: quién acompaña al papá de Tini Stoessel en medio de los rumores de distanciamiento

La noche que Moria Casán estuvo frente a frente con su expareja y marido actual.
play

Moria Casán y un encuentro televisivo inolvidable: el cruce con Castiglione y Vadalá que marcó pico de rating

Una famosa influencer señaló a uno de los participantes de un reconocido programa de televisión que está de novio.

Es una pareja muy conocida, se están por casar y una famosa acusó al novio de ser infiel

últimas noticias

Casán se alejó de Sofovich en medio de reclamos por el favoritismo hacia Flor de la V.

El hijo de Gerardo Sofovich criticó la serie de Moria por el papel de su padre: "Quedó chiquito"

Hace 6 minutos
Francisco y Manuel Adorni.

El hermano de Adorni le dijo a la Justicia que se confundió y puso un cero de más en su declaración jurada

Hace 29 minutos
La red ferroviaria tiene 7600 km de vías y comprende 14 provincias. 

El Gobierno anunció la licitación para privatizar el Belgrano Cargas: serán 50 años de concesión

Hace 32 minutos
Una vacuna experimental de Moderna tuvo avances prometedores.

Cáncer de piel: una vacuna experimental de Moderna bajó el riesgo de reaparición y propagación

Hace 35 minutos
Nazarena y el mal momento que atravesó mientras estaba al volante.

Nazarena Vélez reveló el dramático momento que vivió en Panamericana mientras manejaba: "Asesinos"

Hace 48 minutos