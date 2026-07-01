Diego Santilli se reunió en el Senado con los bloques dialoguistas para intentar destrabar la ley de zonas frías El nuevo jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con las bancadas aliadas en la Cámara alta para reactivar el proyecto que reduce los subsidios estatales a las tarifas de gas. Por Agregar C5N en









(Foto: Juan Foglia/NA)

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo una reunión en el Senado con los bloques legislativos dialoguistas con el objetivo de reactivar el tratamiento del proyecto de ley que limita el régimen de subsidios de "zonas frías" para el gas.

La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recibió al funcionario en la Cámara alta. De inmediato, Santilli se incorporó al debate que ya sostenían los legisladores del oficialismo junto con la oposición dispuesta a negociar.

En el encuentro participaron representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Provincias Unidas, Encuentro Misionero, Primero Los Salteños e Independencia, entre otros espacios políticos de la convocatoria.

La iniciativa que acota el alcance geográfico del beneficio tarifario cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El pasado 20 de mayo, el texto cosechó 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones en la Cámara baja.

El tratamiento de la norma afronta un escenario de mayor complejidad en la Cámara alta. Esto se debe a la fuerte influencia que ejercen los gobernadores en este cuerpo, un factor clave que hasta el momento impidió la sanción definitiva por parte del oficialismo.