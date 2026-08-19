"Fragilidad familiar": la economía de los hogares profundizó su caída en mayo

El índice que mide el bienestar económico de los hogares argentinos empeoró en el quinto mes del año por la pérdida de casi 10 mil puestos de trabajo, el cierre de 2.371 unidades productivas y el incremento de la morosidad a su punto más alto desde 2010.

El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) volvió a subir en mayo y alcanzó los 5,3 puntos , aumentó 0,1 puntos respecto de abril y 1,5 frente al mismo mes de 2025. Los hogares argentinos permanecen en la categoría " Fragilidad Familiar ". Desde abril de 2025 que el índice mantiene una tendencia al alza .

El IVFC es un indicador mensual del bienestar económico de los hogares argentinos que se construye a partir de cinco indicadores clave seleccionados por su sensibilidad y capacidad de alerta temprana: inflación federal, ingresos reales, empleo asalariado formal privado, empresa empleadoras registradas y morosidad en las familias.

El índice se mide en una escala general del uno al diez , diseñada de modo que los valores más bajos reflejan una estructura económica familiar robusta y saludable, mientras que el aumento de la cifra señala niveles de riesgo, fragilidad y vulnerabilidad crecientes.

El empleo privado registrado acumula doce meses consecutivos de caída. Solo en mayo se destruyeron 9.059 puestos de trabajo y, desde noviembre de 2023, la pérdida asciende a 241.176 empleos.

El cierre de empresas también se aceleró: en mayo desaparecieron 2.371 unidades productivas y, desde el inicio del gobierno de Milei, cerraron 30.633 empresas .

Los salarios tampoco se recuperan. Desde noviembre de 2023, los ingresos registrados perdieron 8,4 puntos de poder adquisitivo. Medida con el IPC Federal, la caída del salario real alcanza los 14 puntos.

A la pérdida de ingresos se suma el creciente endeudamiento de los hogares. La morosidad de las familias alcanzó el 12,8%, el nivel más alto desde 2010, y acumula 19 meses consecutivos de aumento.

El proyecto de desendeudamiento que presentó Nicolás Trotta

Frente a esta situación, el diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta es cofirmante del proyecto de Ley de Desendeudamiento y Reestructuración de Deudas de las Familias Argentinas, presentado por Santiago Roberto. Sin embargo, Javier Milei descartó cualquier ayuda estatal, definió las deudas como un “acuerdo entre privados” y cuestionó a las familias endeudadas: “¿Alguien les puso una pistola en la cabeza para endeudarse?”.

“Esa respuesta demuestra una enorme insensibilidad. Nadie se endeuda porque quiere: lo hace cuando pierde el trabajo, cuando el salario no alcanza o cuando necesita comprar alimentos con la tarjeta. El Estado no puede mirar para otro lado”, sostuvo Trotta.

Estas advertencias se apoyan en los datos relevados por el IVFC, una iniciativa de los diputados nacionales Trotta, Guillermo Snopek, José Glinski, Santiago Roberto, Jorge Chica y Cristian Andino. El índice se publica mensualmente para monitorear el impacto de la economía sobre las familias argentinas.